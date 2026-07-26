Rätsel um tote Standup-Paddlerin (31)

Unter mehr als mysteriösen Umständen kam eine 31-Jährige bei einer SUP-Tour mit ihren Freund mitten in der Nacht ums Leben.

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OÖ. Zu einem rätselhaften Todesfall kam es in den frühen Morgenstunden des 26. Juli 2026 - noch mitten in der stockfinsteren Nacht und, wenn die Polizeiangaben stimmen, eine Stunde vor Sonnenaufgang - im Welser Stadtgebiet. Da war eine 31-jährige Welserin mit ihrem 38-jährigen Freund aus dem St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Grieskirchen) mit je einem Stand Up Paddle- oder kurz SUP-Board auf der Traun unterwegs gewesen.

Traunspitz - hier wollten die beiden angeblich übernachten. © Facebook

Nach Angaben des Mannes waren die beiden zunächst flussaufwärts zum Traunspitz gefahren und dort an einer romantischen Stelle mit tollem Ausblick auf den Sonnenaufgang - derzeit um circa 5.30 Uhr - übernachten. Da es angeblich zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden gekommen war, entschieden sie sich, wieder flussabwärts zurückzufahren - wohlgemerkt: alles im Finsteren!

Obduktion der Toten soll Klarheit bringen

Gegen 4.30 Uhr habe die 31-Jährige laut Aussage ihres Freundes plötzlich aufgeschrien. Kurz danach habe der 38-Jährige das leere SUP-Board im Wasser entdeckt und sofort mit der Suche begonnen. Rettung, Feuerwehr und Polizei beteiligten sich an der Suche und fanden die Vermisste gegen 5.20 Uhr im Wasser treibend.

Die Frau wurde mit einem Feuerwehrboot geborgen und dort wurde gleich mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Unter laufender Reanimation wurde sie ins Klinikum Wels eingeliefert, wo sie im Laufe des Vormittags verstarb. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.