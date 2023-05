Grönemeyer hat uns wieder lieb

Grönemeyer kommt mit Poli-Show ''Das ist los'' und Austro-Hymne nach Wien.

Musik. „Das ist so ein ganz spezielles Freundschaftslied zwischen Österreich und mir das spiele ich auch nur bei euch! In Deutschland kennt das niemand!“ Am Mittwoch (24. Mai) wird Herbert Gröneyer in der randvollen Stadthalle natürlich auch wieder Ich hab dich lieb anstimmen. Als unprobte Zugabe udn wohl wieder nicht fehlerfrei. „Ich könnte mich bemühen, das mal richtig zu lernen oder mir den Text aufs Keyboard zu kleben, aber ich glaube, wichtiger ist, dass der Spaß zählt“

Marathon. Die Austro-Hymne als Highlight einer neuen Polit-Show. „Musik ist auch dafür da, Ängste ernst zu nehmen und gleichzeitig aber auch eine Perspektive zu formulieren.“ Schon bei der Generalprobe in Bremen zündete Gröni vom Opener Das ist los bis zum Finale Demo (Letzter Tag) ein 22 Song starkes Hit-Feuerwerk und setze dann noch gleich 13 Zugaben drauf.

Spannend: Bis auf den Song Genie stehen dabei alle Hits der neuen CD Das ist los am Programm.

Die Klassiker von Männer bis Mensch sowieso.