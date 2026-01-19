Italienischer Modedesigner Valentino gestorben

Der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben.

"Er ist friedlich in seiner römischen Residenz eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen", teilte die Stiftung Valentino Garavani mit. Die Aufbahrung von Valentinos Sarg ist am Mittwoch und Donnerstag in Rom im Sitz des Modehauses nahe der Spanischen Treppe vorgesehen. Die Trauerfeier wird am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli stattfinden.

Valentino Garavani © Shearer/WireImage.com

Valentino Garavani war einer der bedeutendsten Modeschöpfer des 20. und frühen 21. Jahrhunderts und eine Ikone der italienischen Haute Couture. Geboren am 11. Mai 1932 im norditalienischen Voghera, besuchte er nach dem Schulabschluss in Mailand Kurse in Mode-Zeichnen, bevor er 1949 ein Stipendium der Pariser Haute-Couture-Gewerkschaft gewann und bei Guy Laroche in die Lehre ging.

Valentinos Entwürfe standen für klassische Schönheit

1959 kehrte er nach Italien zurück, um an der Luxusstraße Via Condotti in Rom sein eigenes Atelier zu eröffnen. Schwarz, Weiß und Rot wurden seine Lieblingsfarben, und er entschied, sich in der Modewelt fortan nur noch "Valentino" zu nennen. Zu seinen Kundinnen zählten internationale Stars, Aristokratinnen und First Ladies, darunter Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Sophia Loren und viele andere.

© Getty Images

Seine Entwürfe standen für klassische Schönheit, Perfektion der Schnitte und kompromisslose Handwerkskunst. Eine der ersten Kundinnen des eleganten Couturiers war Elizabeth Taylor, als sie sich Ende der 1950er-Jahre zu Dreharbeiten für den Film "Spartakus" in Rom aufhielt. Die Stilikone Jacqueline Kennedy stattete der Maestro 1968 bei ihrer Hochzeit mit dem griechischen Milliardär Aristoteles Onassis mit einem kurzen, weißen Cocktail-Kleid aus.

Zur Fangemeinde der Marke mit dem berühmten "V" zählen Schauspielerin Meryl Streep - an deren Seite der Star-Designer im Film "Der Teufel trägt Prada" einen kurzen Auftritt hatte - oder Popstar Jennifer Lopez. Mit "Valentino: The Last Emperor" wurde ihm nicht nur ein Dokumentarfilm gewidmet, sondern auch sein Beiname "Kaiser".

Lebenspartner Giammetti spielte wichtige Rolle in Valentinos Erfolg

Seinen Erfolg verdankte Valentino auch seinem Lebenspartner Giancarlo Giammetti. Dieser besetzte den Posten des Geschäftsführers, während Valentino den kreativen Part im Modeimperium übernahm. "Unsere Freunde sagen: 'Giancarlo ist der Kopf und Valentino das Talent'. Was für eine unglaubliche Liebe haben wir gelebt, und was für eine tiefe Beziehung wir auch heute noch haben!", berichtete Giammetti, nachdem die Lebenspartnerschaft in die Brüche gegangen war.

1998 verkaufte Valentino sein Modehaus an die italienische Textilgruppe Marzotto, er entwarf aber weiterhin Kollektionen. 2008 zog sich Valentino offiziell aus dem aktiven Modegeschäft zurück. Das Haus Valentino blieb jedoch eines der führenden Luxuslabels der Welt. Derzeit steht der Modekonzern im Besitz des katarischen Unternehmens "Mayhoola for Investments".

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni trauert um Valentino. "Valentino war ein unangefochtener Meister von Stil und Eleganz und ewiges Symbol der italienischen Haute Couture: Heute verliert Italien eine Legende, doch sein Vermächtnis wird auch kommende Generationen inspirieren. Danke für alles", so Meloni auf ihren Sozialnetzwerken.

Erst vor wenigen Monaten hat Italien eine weitere Modeikone verloren. Modepapst Giorgio Armani war im September im Alter von 91 Jahren gestorben.