Die perfekte Oster-Auszeit: Mit dem Salonzug von Wien nach Opatija

Mit dem Salonzug ab Wien an die kroatische Riviera: Vier Tage Osterstimmung, kaiserliche Architektur und Frühlingsluft genießen.

Wenn sich der Frühling ankündigt und die ersten Sonnenstrahlen die Landschaft erwärmen, beginnt eine besondere Reise: Am Osterwochenende vom 3. bis 6. April und zum Muttertag 7. bis 10. Mai bringt ein nostalgischer Salonzug Gäste ab Wien in das traditionsreiche Seebad Opatija, das einst als Abbazia zu den mondänsten Kurorten der Donaumonarchie zählte. Die viertägige Oster-Sonderzugreise verbindet historisches Ambiente mit entspannter Osterstimmung an der kroatischen Adriaküste – und lässt das Reisen vergangener Zeiten wieder aufleben.

Stilvoll. Im Salonwaggon reist man entspannt wie zu Kaisers Zeiten – große Fenster geben den Blick auf die vorbeiziehende Frühlingslandschaft frei. © Hersteller

Stilvoll unterwegs im Salonzug

Schon früh am Morgen beginnt die Fahrt am Wiener Bahnhof, mit Zustiegsmöglichkeiten entlang der Südstrecke. Nach der Gepäckaufgabe nehmen die Gäste ihre reservierten Plätze in stilvollen Salonwaggons ein. Während der Zug Richtung Süden rollt, serviert das Bordpersonal ein stärkendes Frühstück, das im Reisepreis inkludiert ist.

Elegantes Frühstück wird im Rahmen der nostalgischen Bahnreise serviert. © Hersteller

Große Fenster geben den Blick auf frühlingshafte Landschaften frei, während das gemächliche Tempo Zeit für Gespräche und entspanntes Genießen lässt.

Osterstimmung am Wahrzeichen Opatijas: Das „Mädchen mit der Möwe“ wird von Blumen und Olivenzweigen umrahmt. © Hersteller

Osterzauber am Meer

Musikalisch wird man schließlich bei der Ankunft in Opatija begrüßt und ins Hotel begleitet. Zwischen Palmen, alten Villen und gepflegten Parks entfaltet Opatija seinen unverwechselbaren Charme. Die elegante Küstenpromenade Lungomare zieht sich wie ein helles Band am Meer entlang, während sanfte Wellen gegen die Felsen schlagen und die milde Frühlingsluft nach Salz und Blüten duftet. Seit fast zwei Jahrhunderten finden Reisende hier Ruhe und Inspiration – ein Ort, an dem die Zeit scheinbar langsamer vergeht.

Gerade zur Osterzeit zeigt sich die Stadt von ihrer poetischen Seite. Natürliche Dekorationen aus Blumen, Zweigen und kunstvoll gestalteten Ostereiern schmücken Parks und Plätze.

Zwischen Tradition und Entdeckerlust

Der zweite Reisetag startet die Fahrt zum See- & Geschichtsmuseum des kroatischen Küstenlandes. Dieses geschützte Kulturdenkmal befindet sich in einem ehemaligen Gouverneurspalast in Rijeka und zählt seit vier Jahrzehnten zu den wichtigsten kulturellen Treffpunkten der Stadt. Rijeka verbindet industrielle Vergangenheit mit historischer Architektur und gilt als eine der vielfältigsten Städte der Adriaküste. Nach einer individuellen Mittagspause, geht es zurück nach Opatija, wo am Nachmittag ein Spaziergang entlang der Küstenpromenade von Opatija geplant ist.

Im Angiolina-Park begegnet man liebevoll gestalteten Osterdekorationen und Grußbotschaften in mehreren Sprachen. Zu den beliebtesten Fotomotiven zählt die Skulptur „Mädchen mit der Möwe“, die zu Ostern von Blumen und Olivenzweigen umrahmt wird und eine besonders stimmungsvolle Kulisse bildet – ideal für Selfies.

Panorama und Genussmomente

Eine Panorama-Bootsfahrt beschließt den Tag. Während das Schiff ruhig über die Wasser der Kvarner Bucht gleitet, werden Wein und gebackene Ostereier gereicht. Die vorbeiziehende Küste, das Spiel von Sonne und Meer und das leise Schlagen der Wellen schaffen Augenblicke stiller Schönheit.

Hafenstadt Rijeka beeindruckt mit Geschichte, Märkten und mediterranem Flair. © Hersteller

Ausflugsmöglichkeiten. Der dritte Tag steht zur freien Verfügung und kann für einen fakultativen Ausflug genutzt werden. Dabei führt die Route in die historische Kleinstadt Kastav oberhalb der Küste und weiter in das kleine Fischersdorf Moš´cenicka Draga, wo sich Häuser und ein kleiner Hafen an die Küste schmiegen. Der Abschluss der Landpartie ist Hum, die kleinste Stadt der Welt. Schließlich beschließt ein dreigängiges Panorama-Dinner – für alle Reiseteilnehmer – über den Dächern von Opatija mit Hausmannskost, Wein und Schnaps den erlebnisreichen Tag.

Markttreiben und Heimreise

Vor der Heimreise bleibt noch Zeit für einen Besuch des Marktes von Rijeka. Zwischen historischen Pavillons aus Glas und Stahl pulsiert das tägliche Leben der Stadt: Händler bieten frischen Fisch, Obst und Gemüse an. Schließlich geht‘s mit dem Sonderzug wieder zurück nach Wien.

Die einzigartige Oster- und Muttertags-Salonzugreise verbindet nostalgisches Bahnfahren mit mediterraner Frühlingsstimmung – eine stille, romantische Auszeit zwischen Geschichte, Meer und Genuss, die noch lange nachklingt. Buchbar im Reisebüro Ihres Vertrauens.

Salonzug nach Opatija

Nostalgische Sonderzugreise von 3. bis 6. April und von 7. bis 10. Mai ab/bis Wien mit reserviertem Sitzplatz im Salonwaggon. Inkludiert: Frühstück im Salonwagen bei der Hinfahrt, 3 x Nächtigung mit Frühstück und 3 x Abendessen. Arrangements in 3- oder 4-Sterne-Hotels. Inkludiert u. a. geführter Spaziergang am Lungomare, Marktbesuch in Rijeka und die Küstenschifffahrt mit Wein und gebackenen Ostereiern. Arrangementpreis pro Person ab 799 Euro. Buchbar im Reisebüro Ihres Vertrauens.