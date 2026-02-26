Paddington Bär trifft Königin Camilla auf Schloss Windsor

Kult-Figur Paddington Bär hat erneut die britischen Royals besucht. Diesmal wurde die beliebte Figur bei einem Empfang auf Schloss Windsor von Königin Camilla begrüßt.

Bei der Veranstaltung für junge Autoren im Rahmen des nationalen Schreibwettbewerbs "BBC 500 Words" begrüßte Königin Camilla (78) über 46.000 Kinder aus ganz Großbritannien – und hatte dabei auch ein ganz besonderes Highlight: Paddington Bär.

In seinem blauen Mantel und roten Hut verbeugte sich Paddington, bevor er der Ehefrau von König Charles (77) die Hand schüttelte. Zu Ehren der beliebten Figur wurden ihm auf Schloss Windsor sogar seine geliebten Marmeladenbrote serviert.

Königin Camilla und Paddington Bär © Getty

Die Gewinner des Wettbewerbs werden am 6. März in einer Sonderfolge der BBC-Sendung "The One Show" bekannt gegeben. Camilla überreichte den jungen Finalisten Medaillen und würdigte ihre Kreativität.

Paddington und die Royals

Paddington Bär ist kein unbeschriebenes Blatt in der königlichen Welt:

Im November 2025 trafen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) den Bären bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall.

2022 überraschte Queen Elizabeth II. (1926–2022) bei ihrem Platin-Thronjubiläum mit einem Sketch, in dem sie zusammen mit Paddington unter anderem ein Marmeladenbrot aus ihrer Handtasche zog.

Queen Elizabeth II. und Paddington Bär © Getty

Seitdem gilt der kleine Bär nicht nur als Symbol für britische Kinderliteratur, sondern auch als liebevolle Erinnerung an die verstorbene Monarchin. Trauernde legten nach ihrem Tod unzählige Paddington-Stofftiere und Marmeladenbrote vor dem Buckingham-Palast nieder.

Paddington Bär bleibt damit eine fest verankerte Verbindung zwischen der britischen Monarchie, Kultur und dem kindlichen Publikum.