Kein Strom: Ganze Linie U1 außer Betrieb!

Riesen-Ärger mitten im Abendverkehr: Um 18.10 Uhr fiel wegen einer Stromstörung die komplette U-Bahn-Linie U1 für zwanzig Minuten aus. Auch vier Straßenbahnlinien hatten plötzlich keinen "Saft" mehr.

Wien. Heimfahrt nach Büroschluss mit Hindernissen: Auf Nachfrage bei den Wiener Linien ist noch nicht klar, warum von 18.10 bis 18.30 Uhr der Strom für die U1 ausfiel, sodass die wichtige U-Bahn-Linie (die auch den Hauptbahnhof anfährt) komplett ausfiel. Menschentrauben warteten geduldig bzw. stiegen auf andere Routen und Linien um, damit die Leute doch noch rechtzeitig ans Ziel kamen. Aktuell kommt es laut Betriebsinfo "nach einer Fahrtbehinderung zu unterschiedlichen Intervallen."

Ungeklärt ist auch noch ein Stromausfall im Bereich des Haltestellenbereichs Matzleinsdorfer Platz - in Folge kommt es bei den Linien 1, 6, 18 und 62 zu "unregelmäßigen Intervallen in beiden Richtungen".