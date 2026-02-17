Alles zu oe24VIP
Schock für Fahrgäste: Badner Bahn entgleist
© Monatsrevue / Thomas Lenger

Crash mit PKW

Schock für Fahrgäste: Badner Bahn entgleist

17.02.26, 18:09
In Guntramsdorf kam es zu einem schweren Unfall zwischen der Badner Bahn und einem Pkw. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Zug sogar aus den Schienen sprang und schwer beschädigt wurde. 

In Guntramsdorf ist eine Garnitur der Badner Bahn im Ortsgebiet mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurden sowohl das Fahrzeug als auch die Badner Bahn schwer beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls sprang der Zug aus den Gleisen. Da es sich um ein aktuelles Ereignis ohne spezifische Zeitangabe in der Quelle handelt, liegen derzeit keine näheren Daten vor.

Schock für Fahrgäste: Badner Bahn entgleist
© Monatsrevue / Thomas Lenger

Glück im Unglück

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Der Pkw-Lenker sowie alle Fahrgäste blieben unverletzt. Dies ist bei der Schwere der Beschädigungen an beiden Fahrzeugen eine äußerst positive Nachricht vom Unfallort.

Schock für Fahrgäste: Badner Bahn entgleist
© Monatsrevue / Thomas Lenger

Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Die Fahrgäste und der Lenker wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Guntramsdorf betreut. Die Florianis brachten alle Beteiligten sicher zum nächstgelegenen Bahnhof, damit diese ihre Reise fortsetzen konnten.

