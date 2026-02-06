Nach Rassismus-Eklat gegen Obama: Trump rudert zurück und löscht Posting

Donald Trump reagiert doch überraschend, nachdem die Kritik wohl nicht hätte lauter ausfallen können - er postet ein Video, das er auf Truth Social gepostet hatte - indem die Obamas als Affen dargestellt wurden. Ein Rückzieher des US-Präsidenten? Tatsächlich!

Widersprüchliche Töne aus dem Weißen Haus! Zuerst rechtfertigt die Präsidentschaftskanzlei das rassistische Eklat-Video der Obamas, das Trump gepostet hatte. Trotzdem wurde es nun gelöscht.

© Screenshot X

Der Clip beschäftigte sich zunächst mit angeblichem Wahlbetrug. In den letzten Sekunden tauchte dann die umstrittene Szene auf: Die Gesichter der Obamas waren auf animierte Primaten montiert, unterlegt mit dem Song „The Lion Sleeps Tonight“. Das Weiße Haus erklärte am Freitag, ein Mitarbeiter habe den Beitrag „irrtümlich veröffentlicht“.

Scharfe Kritik aus Politik und Öffentlichkeit

Die Reaktionen fielen heftig aus. Barack Obamas früherer Sicherheitsberater Ben Rhodes (48) sprach von einem „Schandfleck der Geschichte“. Der demokratische Stratege Adam Parkhomenko (40) sagte: „Das ist offener Rassismus. Punkt. Dafür gibt es keine Entschuldigung.“

Zusätzliche Empörung löste die erste Stellungnahme von Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt aus. Sie erklärte gegenüber Newsweek, es handle sich um eine Szene aus einem älteren Internet-Meme, das satirisch Figuren aus dem Disney-Universum nutze. Wörtlich forderte sie die Medien auf, ihre „vorge­täuschte Empörung“ zu beenden und sich wichtigeren Themen zuzuwenden.

© oe24

Zur Untermauerung verschickte Leavitt ein Video des X-Accounts @XERIAS_X, aus dem die Szene stammen soll. Darin werden auch weitere Demokraten und Prominente als Tiere dargestellt – etwa Kamala Harris als Schildkröte, Hakeem Jeffries als Erdmännchen und Whoopi Goldberg als Nilpferd. Trump selbst erscheint als Löwe.