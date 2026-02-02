Kickl-Song: Platz 1, aber bis auf FPÖ Radio kein Airplay

„Immer Vorwärts FPÖ“ hält seit Samstag auf iTunes Platz 1. Gespielt wird es aber nur im parteieigenen Internetradio-Sender „Austria First“.

Platz 1 bei i Tunes - und das schon seit Samstag (31. Jänner). Also den 3. Tag in Folge. Fast 24.000 YouTube-Klicks bei der John Otti Band und weiteren 14.000 bei FPÖ TV, aber laut „Musictrace“ kein Airplay auf den wichtigen österreichischen Radiosendern. Einzige Ausnahme: natürlich der parteieigene Internetradio Sender „Austria First“, wo die neue „Hymne“ „Immer Vorwärts FPÖ“ wie zu erwarten auf Power-Rotation läuft. Mit bis zu 3 Einsätzen innerhalb von nur 3 Stunden. z.B. am Sonntag, den 1. Februar, als „Immer Vorwärts FPÖ“ um 14.40 Uhr, um 17.03 Uhr und auch um 18.04 Uhr ertönte. Von den heimischen Künstlern ist auf „Österreichs Patriotenradio“ nur der aktuelle Hit „Tirol“ von DJ Ötzi ähnlich oft zu hören.

© johnottiband.com

© Apple Music

Mit kombiniert knapp 38.000 Views seit Freitag gelingt „Immer Vorwärts FPÖ“ auch auf YouTube ein Achtungserfolg. Zum Vergleich: unsere ESC-Hoffnung Kayla Krysin hat mit ihrem neuen Hit „I brenn“ im selben Zeitraum auf ihrem YouTube-Kanal knapp 31.000 Views generiert.

Das sind die iTunes-Charts vom 2. Februar 2026:

1. John Otti Band feat. Herbert Kickl, Immer Vorwärts FPÖ

2. Bruce Springsteen, Streets Of Minneapolis

3. Raye, Where Is My Husband

4. DJ Ötzi, Tirol

5. GroßstadtEngel, Gute Laune

Insider erwarten deshalb diesen Samstag (7.Februar) für „Immer Vorwärts FPÖ“ nun auch den Einstieg in die offiziellen Austria Top 40 Charts. Ob Zeilen wie „Zuerst das Volk und dann der Kanzler“ dann am darauffolgenden Montag (9. Februar) auch in der Ö3 Chart-Show gespielt werden, bleibt freilich abzuwarten.