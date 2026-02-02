Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Herbert Kickl
© APA/WOLFGANG JANNACH

Chart-Beben

Kickl-Song: Platz 1, aber bis auf FPÖ Radio kein Airplay

02.02.26, 11:15
Teilen

„Immer Vorwärts FPÖ“ hält seit Samstag auf iTunes Platz 1. Gespielt wird es aber nur im parteieigenen Internetradio-Sender „Austria First“.  

Platz 1 bei i Tunes - und das schon seit Samstag (31. Jänner). Also den 3. Tag in Folge. Fast 24.000 YouTube-Klicks bei der John Otti Band und weiteren 14.000 bei FPÖ TV, aber laut „Musictrace“ kein Airplay auf den wichtigen österreichischen Radiosendern. Einzige Ausnahme: natürlich der parteieigene Internetradio Sender „Austria First“, wo die neue „Hymne“ „Immer Vorwärts FPÖ“ wie zu erwarten auf Power-Rotation läuft. Mit bis zu 3 Einsätzen innerhalb von nur 3 Stunden. z.B. am Sonntag, den 1. Februar, als „Immer Vorwärts FPÖ“ um 14.40 Uhr, um 17.03 Uhr und auch um 18.04 Uhr ertönte. Von den heimischen Künstlern ist auf „Österreichs Patriotenradio“ nur der aktuelle Hit „Tirol“ von DJ Ötzi ähnlich oft zu hören.

Kickl-Song: Platz 1, aber bis auf FPÖ Radio kein Airplay
© johnottiband.com

Kickl-Song: Platz 1, aber bis auf FPÖ Radio kein Airplay
© Apple Music

Mit kombiniert knapp 38.000 Views seit Freitag gelingt „Immer Vorwärts FPÖ“ auch auf YouTube ein Achtungserfolg. Zum Vergleich: unsere ESC-Hoffnung Kayla Krysin hat mit ihrem neuen Hit „I brenn“ im selben Zeitraum auf ihrem YouTube-Kanal knapp 31.000 Views generiert.

Das sind die iTunes-Charts vom 2. Februar 2026:

1. John Otti Band feat. Herbert Kickl, Immer Vorwärts FPÖ
2. Bruce Springsteen, Streets Of Minneapolis
3. Raye, Where Is My Husband
4. DJ Ötzi, Tirol
5. GroßstadtEngel, Gute Laune

Insider erwarten deshalb diesen Samstag (7.Februar) für „Immer Vorwärts FPÖ“ nun auch den Einstieg in die offiziellen Austria Top 40 Charts. Ob Zeilen wie „Zuerst das Volk und dann der Kanzler“ dann am darauffolgenden Montag (9. Februar) auch in der Ö3 Chart-Show gespielt werden, bleibt freilich abzuwarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen