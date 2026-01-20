Lidl Österreich: Martin Alles übernimmt neues Ressort "Kunde"

Neues Ressort beim Diskonter.

Lidl Österreich setzt auf Kundenzentrierung und bündelt mit dem neu geschaffenen Ressort „Kunde“ alle Bereiche, "die das Kundenerlebnis maßgeblich beeinflussen". Dazu zählt insbesondere die Gestaltung aller Kunden-Kontaktpunkte von Markenführung und Marketing, Digitalisierung bis hin zum Einkaufserlebnis in den Filialen.

Martin Alles (50) übernimmt ab sofort als Chief Customer Officer die Verantwortung für das neue Ressort und bringt dafür umfassende internationale Erfahrung in den Bereichen Markenführung und Marketing mit.

International erfahrener Experte für Kundenstrategie

Martin Alles bringt weitreichende internationale Erfahrung für seine neue Schlüsselposition in Österreich mit. Seit seinem Start bei Lidl am 1. April 2016 war er in verschiedenen Führungspositionen tätig. Seine Laufbahn führte ihn von der Strategischen Planung und dem Internationalen Marketing zur Gesamtverantwortung für das internationale Marketing ab 2017. Zuletzt verantwortete Alles als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Lidl Stiftung & Co. KG den Bereich Brand International. In dieser Rolle leitete er die Gesamtmarkenführung von Lidl, einschließlich des internationalen Non-Food- und Food-Eigenmarkenportfolios sowie strategischer Sportsponsorings wie Lidl-Trek und der UEFA.

Martin Alles (50) übernimmt als Chief Customer Officer die Verantwortung für das neu geschaffene Ressort „Kunde“ bei Lidl Österreich. © Lidl Österreich

„Ich freue mich riesig über diese neue Herausforderung bei Lidl Österreich. Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kunden zu echten Fans zu machen. Um das zu erreichen, werden wir gemeinsam mit dem bestehenden, erfahrenen Team sämtliche kundenrelevanten Bereiche noch besser verzahnen. Durch die intelligente Nutzung von Daten und die enge Verzahnung von Marketing, Digitalisierung und Filialerlebnis entwickeln wir die Beziehung mit unseren Kunden konsequent weiter“, so Martin Alles.

Vor seiner Zeit bei Lidl war Martin Alles 20 Jahre als CEO für ein internationales Agenturnetzwerk tätig, was seine Expertise in den Bereichen Markenstrategie und Kundenkommunikation zusätzlich unterstreicht.