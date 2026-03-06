Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 45.400 aktien down -3.92% Andritz AG 67.60 aktien up +0.82% BAWAG Group AG 123.90 aktien down -0.72% CA Immobilien Anlagen AG 25.780 aktien up +1.26% CPI Europe AG 15.900 aktien up +0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 185.20 aktien down -2.53% EVN AG 28.050 aktien up +1.45% Erste Group Bank AG 96.00 aktien down -0.83% Lenzing AG 22.400 aktien down -0.44% OMV AG 56.45 aktien up +0.44% Oesterreichische Post AG 34.100 aktien down -0.44% PORR AG 38.900 aktien down -0.26% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.580 aktien down -3.09% SBO AG 34.400 aktien up +0.44% STRABAG SE 89.70 aktien down -1.43% UNIQA Insurance Group AG 15.780 aktien down -0.25% VERBUND AG Kat. A 63.70 aktien up +2.99% VIENNA INSURANCE GROUP AG 63.30 aktien down -1.25% Wienerberger AG 25.220 aktien down -1.79% voestalpine AG 42.460 aktien down -1.94%
  1. oe24.at
  2. Business
So viel verdient Regierung am Spritpreis
© Gettyimages

Hälfte fürs Budget

So viel verdient Regierung am Spritpreis

06.03.26, 14:35
Teilen

Diesel übersteigt vielerorts die 1,90 Euro in Österreich, der Benzin knackt oft die 1,70 Euro pro Liter. Die Hälfte des Spritpreises sind Steuern und Abgaben. 

Beim Diesel zahlt man rund 53% Steuern und Abgaben, beim Benzin sogar 58 %. Der Finanzminister freut sich allerdings nur bei der Umsatzsteuer über gestiegene Preise. Denn die Umsatzsteuer wird immer am Ende auf den Preis draufgeschlagen. Sie beträgt 17% und spült umso mehr Geld in die Staatskassen, je mehr der Spritpreis zulegt.

Die anderen beiden Steuern: CO2-Preis-Abgabe und die Mineralölsteuer sind sogenannte Mengensteuern und steigen nicht.  

Die Mineralölsteuer (MöSt) ist eine fixe Verbrauchssteuer pro Liter und ändert sich nicht mit dem Ölpreis.

  • Benzin: 48,2 Cent / Liter (netto)
  • Diesel: 39,7 Cent / Liter (netto) 

Der nationale CO2-Preis liegt 2026 bei 55 Euro pro Tonne CO2 (dieser Wert wurde von 2025 übernommen). Umgerechnet auf den Liter Sprit ergibt das:

  • Benzin: ca. 12,5 Cent / Liter (netto)
  • Diesel: ca. 13,8 Cent / Liter (netto) 

Außerdem gehören der Republik 31% des größten Mineralölkonzerns OMV: Die Dividenden fließen ins Budget.

Die Autoclubs trommeln bereits für Steuersenkungen, um die Preise an den Zapfsäulen zu senken. "Zum Beispiel durch Senkungen der Mineralölsteuer oder der CO2-Bepreisung. Immerhin fließt rund die Hälfte des Spritpreises ins allgemeine Budget. Der Budgethaushalt profitiert unter anderem auch durch höhere Umsatzsteuereinnahmen von den gestiegenen Nettopreisen", stellt der ÖAMTC klar.

 

Die Infografik zeigt die prozentuale Zusammensetzung der Treibstoffpreise für Diesel und Superbenzin. Beim Diesel macht der Nettopreis 47 % aus, die Mineralölsteuer 27 %, die Umsatzsteuer 17 % und der CO2-Preis 9 %. Beim Superbenzin beträgt der Nettopreis 42 %, die Mineralölsteuer 33 %, die Umsatzsteuer 17 % und der CO2-Preis 9 %. Quelle: ÖAMTC.

 

Zugleich beklagen die Clubs eine "Abzocke" durch die Mineralölindustrie. Das scheint System zu haben: So stand schon im Jahr 2022 im Behördenbericht nach der Spritpreisprüfung: "Die Ergebnisse der Branchenuntersuchung zeigen, dass der überwiegende Teil des Preisanstiegs an den Tankstellen auf gestiegene internationale Preisnotierungen für Diesel und Benzin zurückzuführen ist. Internationale Preisnotierungen dienen in Lieferverträgen als Referenzpreise für die Bestimmung von Großhandels- oder Raffinerieabgabepreisen. Gleichzeitig finden sich allerdings seit Beginn des Krieges in der Ukraine auch deutlich höhere Gewinnmargen bei den Raffinerien der Mineralölkonzerne, sowie im März höhere Bruttomargen bei Tankstellen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen