Frauen sichern Österreichs Versorgung: REWE Group stärkt weibliche Erfolgskräfte
© Robert Harson/Penny

Zum 8. März

Frauen sichern Österreichs Versorgung: REWE Group stärkt weibliche Erfolgskräfte

06.03.26, 12:31
70 Prozent der Beschäftigten der REWE Group Österreich sind Frauen. Rund um den Weltfrauentag rückt das Unternehmen ihre Rolle für die Versorgung des Landes in den Fokus – und kündigt zugleich neue Initiativen an, um mehr Frauen in höhere Führungspositionen zu bringen.

Frauen tragen einen Großteil der täglichen Arbeit im österreichischen Lebensmittel- und Drogeriehandel der REWE Group. Rund 33.000 der insgesamt etwa 47.000 Beschäftigten in Österreich sind weiblich. Damit stellen Frauen rund 70 Prozent der Belegschaft des Unternehmens mit seinen Handelsfirmen BILLA, BILLA PLUS, BIPA und PENNY.

Frauen sichern Österreichs Versorgung: REWE Group stärkt weibliche Erfolgskräfte
© BIPA/Gettyimages

Frauen prägen Österreichs größten Handelsarbeitgeber 
Sie arbeiten in den rund 2.500 Märkten, Filialen und in der Zentrale – und sichern damit laut Unternehmen maßgeblich die Versorgung und Beratung der Kundinnen und Kunden. „Unsere Kolleginnen sind das Rückgrat unseres Unternehmens. Ohne ihr Engagement wäre der tägliche Betrieb unserer Standorte nicht möglich“, betont das Unternehmen anlässlich des Weltfrauentags. Gleichzeitig räumt man ein, dass sich dieser hohe Frauenanteil in den obersten Führungsebenen noch nicht ausreichend widerspiegle.

Frauen sichern Österreichs Versorgung: REWE Group stärkt weibliche Erfolgskräfte
© Bipa/Gettyimages

Programme sollen mehr Frauen in Führung bringen 
Um den Anteil von Frauen in höheren Managementpositionen zu steigern, setzt das Unternehmen auf gezielte Entwicklungsprogramme. Seit 2017 gibt es etwa das einjährige Förderprogramm „Women’s Drive“, das Frauen in Führungsfunktionen mit Seminaren und Mentoring unterstützt. Ergänzt wird dieses Angebot durch das interne Netzwerk „f.ernetzt“, das den Austausch zwischen weiblichen Führungskräften fördern und gegenseitige Unterstützung ermöglichen soll.
„Im mittleren Management steigt der Frauenanteil kontinuierlich. Diese Entwicklung wollen wir auch in den oberen Führungsebenen fortsetzen“, erklärt Lisa Köb, Personalleiterin der REWE International AG.

Frauen sichern Österreichs Versorgung: REWE Group stärkt weibliche Erfolgskräfte
© Robert Harson

Engagement für Frauengesundheit und Sport
Neben der Personalentwicklung setzt die REWE Group auch bei gesellschaftlichen Themen rund um Frauen Akzente. So rückt die Drogeriekette BIPA mit der Initiative „Ehrlich gesagt“ frauenspezifische Gesundheitsthemen stärker in den Fokus.
Auch im Sport engagiert sich das Unternehmen. Der Lebensmittelhändler BILLA unterstützt Projekte zur Förderung von Mädchen- und Frauenfußball und organisiert unter anderem Veranstaltungen wie den „BILLA Bandenzauber“, der jungen Spielerinnen mehr Sichtbarkeit verschaffen soll. 

Frauen auch in traditionellen Berufen 
Besonders deutlich zeigt sich der Einfluss von Frauen laut Unternehmen auch beim Diskonter PENNY. Dort sind drei von fünf Verkaufsleiterinnen Frauen und verantworten jeweils große Teams mit hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Selbst in klassischen Handwerksberufen im Handel steigt der Frauenanteil. So arbeiten bei PENNY derzeit 22 Frauen als  Fleischhauerinnen – ein Berufsfeld, das lange Zeit als männlich dominiert galt.

Mit gezielten Fördermaßnahmen, Netzwerken und transparenteren Karrierewegen will die REWE Group künftig noch mehr Frauen den Weg in Führungspositionen öffnen.

