Knalleffekt: Formel-1-Legende beendet plötzlich Karriere

Paukenschlag in der Formel 1: Mario Isola, das langjährige Gesicht von Reifen-Ausstatter Pirelli, verlässt das Unternehmen überraschend im kommenden Sommer nach fast 30 Jahren im Konzern.

Der Abschied des 56-Jährigen wurde völlig unerwartet bekannt gegeben. Isola wird Pirelli noch bis Dienstag, 1. Juli, erhalten bleiben, ehe er sich nach einer jahrzehntelangen Karriere neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

Vom Experten zum Motorsportchef

Isola ist bereits seit 1996 für den italienischen Reifen-Riesen tätig. Über die Jahre arbeitete er sich bis zum Motorsportchef hoch und wurde zum unverwechselbaren Experten im Fahrerlager. Kaum ein Grand Prix der letzten Jahre verging, ohne dass er die Strategien und Reifenmischungen für die Rennwochenenden erklärte.

Das Unternehmen würdigte seinen Einsatz in einem offiziellen Statement: „Das Unternehmen dankt Mario Isola, der noch bis zum 1. Juli bei Pirelli bleiben wird, für seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Geschäftsbereichs Motorsport, den er mit großem Engagement und großer Leidenschaft geleistet hat“.

Nachfolger kommt von Ferrari

Die Nachfolge an der Spitze der Motorsport-Abteilung ist bereits geregelt. Dario Marrafuschi wird den Posten übernehmen. Marrafuschi ist seit 2008 für Pirelli tätig und bringt wertvolle Erfahrung aus seiner Zeit beim italienischen Traditionsteam Ferrari mit.

Um einen „reibungslosen und effektiven Übergang zu gewährleisten“, wird Isola seinen Nachfolger bis Juli in den neuen Posten einarbeiten. Während Pirelli den Einsatz des scheidenden Chefs lobte, kam Isola in der Erklärung nicht selbst zu Wort. Es heißt lediglich, er wolle sich neuen Herausforderungen stellen.