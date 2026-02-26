Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Bundesliga-Knaller: Klubs machen über 300 Millionen Umsatz
© GEPA

Oberhaus

Bundesliga-Knaller: Klubs machen über 300 Millionen Umsatz

26.02.26, 19:47
Teilen

ÖFB-Oberhaus-Clubs 2023/24 mit Umsatz von 315 Mio. Euro 

Österreichs zwölf Fußball-Oberhaus-Clubs haben in der Saison 2023/24 einen Umsatz von insgesamt 315 Millionen Euro erwirtschaftet, was im Vergleich zu 2022/23 einer Steigerung von 16 Prozent entspricht.

Europäisches Umsatzranking Platz 13 

Das geht aus dem neuen Landscape-Report der UEFA hervor. Die heimische Liga nimmt im europäischen Umsatzranking Platz 13 ein, unangefochtener Spitzenreiter ist England (7,447 Mrd. Euro) vor Deutschland (3,902), Spanien (3,881), Italien (2,922) und Frankreich (2,527).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen