Reaktion auf Klopp-Gerücht: Red-Bull-Boss spricht Machtwort

Diese Meldung hat im Red-Bull-Kosmos für viel Wirbel gesorgt: "Head of Global Soccer" Jürgen Klopp (58) steht vor dem Aus! Nun reagiert Konzern-Boss Oliver Mintzlaff (50) auf den Bericht.

Gegenüber der "Bild" betont er: "Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp."

Mintzlaff lobt sogar die Arbeit von Klopp: "Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red-Bull-Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie."

Zukunft bei Real Madrid?

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, steht Jürgen Klopp vor dem Aus bei Red Bull. Dem Bericht zufolge sollen beide Seiten mit der bisherigen Bilanz des Star-Trainers unzufrieden sein – eine Trennung bereits im Sommer steht im Raum. Laut "SN" könnte Oliver Glasner Klopp bei den Bullen beerben.

Derweil wird über die mögliche Zukunft von Klopp spekuliert. Spanische Medien berichten, dass der Deutsche die absolute Wunschlösung von Real-Madrid-Boss Florentino Pérez sei.