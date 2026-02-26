Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Jürgen Klopp
© Getty

Klare Ansage

Reaktion auf Klopp-Gerücht: Red-Bull-Boss spricht Machtwort

26.02.26, 14:21
Teilen

Diese Meldung hat im Red-Bull-Kosmos für viel Wirbel gesorgt: "Head of Global Soccer" Jürgen Klopp (58) steht vor dem Aus! Nun reagiert Konzern-Boss Oliver Mintzlaff (50) auf den Bericht.

Gegenüber der "Bild" betont er: "Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp."

Mintzlaff lobt sogar die Arbeit von Klopp: "Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red-Bull-Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie."

Zukunft bei Real Madrid?

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, steht Jürgen Klopp vor dem Aus bei Red Bull. Dem Bericht zufolge sollen beide Seiten mit der bisherigen Bilanz des Star-Trainers unzufrieden sein – eine Trennung bereits im Sommer steht im Raum. Laut "SN" könnte Oliver Glasner Klopp bei den Bullen beerben.

Derweil wird über die mögliche Zukunft von Klopp spekuliert. Spanische Medien berichten, dass der Deutsche die absolute Wunschlösung von Real-Madrid-Boss Florentino Pérez sei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen