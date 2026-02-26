Champions League: Diese Hammer-Duelle warten im Achtelfinale

Seit Mittwoch stehen die 16 Achtelfinalisten fest.

Nach dem Ende der Playoff-Runde stehen die Achtelfinal-Paarungen der Champions League in den Startlöchern. Insgesamt kämpfen noch 16 Teams um den begehrten Henkelpott. Die Auslosung findet am Freitag in Nyon statt, bevor im März die Partien anstehen.

Aufgrund der Platzierungen in der Ligaphase sind für jeden Verein nur jeweils zwei Gegner möglich. Dabei könnte es zu absoluten Krachern kommen: Barcelona könnte auf Paris treffen, Real auf Man City.

Aus deutscher Sicht besonders brisant: Bayern könnte so wie im Vorjahr auf Leverkusen treffen. Da die beiden Klubs auch in der Bundesliga am 14. März aufeinandertreffen, könnte es zu gleich drei Duellen innerhalb einer Woche kommen.