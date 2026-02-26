Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Champions League Pokal
© Getty

Hochspannung

Champions League: Diese Hammer-Duelle warten im Achtelfinale

26.02.26, 08:10
Teilen

Seit Mittwoch stehen die 16 Achtelfinalisten fest. 

Nach dem Ende der Playoff-Runde stehen die Achtelfinal-Paarungen der Champions League in den Startlöchern. Insgesamt kämpfen noch 16 Teams um den begehrten Henkelpott. Die Auslosung findet am Freitag in Nyon statt, bevor im März die Partien anstehen.

Aufgrund der Platzierungen in der Ligaphase sind für jeden Verein nur jeweils zwei Gegner möglich. Dabei könnte es zu absoluten Krachern kommen: Barcelona könnte auf Paris treffen, Real auf Man City.

Aus deutscher Sicht besonders brisant: Bayern könnte so wie im Vorjahr auf Leverkusen treffen. Da die beiden Klubs auch in der Bundesliga am 14. März aufeinandertreffen, könnte es zu gleich drei Duellen innerhalb einer Woche kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen