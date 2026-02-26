Nach Olympia: So geht es für Rainer Pariasek weiter

Bei Olympia spielte Kult-Moderator Rainer Pariasek im ORF nur eine Nebenrolle.

Rainer Pariasek war bei den Olympischen Spielen zwar in Italien vor Ort, der ORF-Moderator wurde aber „nur“ bei den Damen-Skiwettbewerben in Cortina eingesetzt. Viele Sport-Fans hatten zuvor gehofft, dass Pariasek wieder das Olympia-Magazin moderieren darf.

ORF-Star Pariasek beichtet: "Ich bin eifersüchtig"

ORF-Aufreger: Pariasek lacht ÖSV-Läuferin aus

Nach Olympia ist Pariasek nun aber wieder in gewohnter Manier im ORF zu sehen. Bereits am Wochenende moderiert der 61-Jährige die Herren-Weltcup-Rennen (Abfahrt und Super-G) in Garmisch.

© GEPA

Rainer goes USA

Im Sommer dürfen sich dann Fußball-Fans freuen. Wie Pariasek bereits selbst bestätigte, wird er während der Fußball-Weltmeisterschaft direkt aus den USA berichten. „Sie haben gesagt, derjenige, der gut Englisch kann, soll rüberfahren“, erklärt Pariasek beim Schweizer Blick humorvoll, „und deshalb bin ich vor Ort.“

Angesprochen auf seine Englisch-Kenntnisse gibt sich Pariasek locker. „Ich weiß, dass ich jetzt nicht als Englisch-Professor durchgehe und meine Aussprache verbesserungswürdig ist.“ Mit Kritik habe er deshalb auch kein Problem, so der 61-Jährige. „Selber schuld, sagen wir mal.“