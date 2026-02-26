Alles zu oe24VIP
"Fake"-Rapid auf Facebook sorgt für Wirbel – das steckt dahinter

Grün-Weiße Kopie

26.02.26, 07:09
Teilen

Auf Social Media machen gerade Postings über einen "Fake" SK Rapid die Runde. Das steckt wirklich dahinter. 

Ganz stolz postet der SK Rapid Banjul auf Facebook die Nachricht über den ersten Sieg. Das Logo ist eine Kopie der heimischen Grün-Weißen, auch die Dressen sind zumindest mit denen der Vorsaison ident.

Viele User fragen sich: Was hat es mit den Fake-Rapidlern auf sich? "Das kann nicht sein, Rapid gewinnt doch nicht zu Null", scherzt ein Facebook-Nutzer.

Sozialprojekt von Fans

Hinter dem SK Rapid Banjul steckt aber ein ernsthafter Grund. Es handelt sich um ein von Rapid-Fans finanziertes Sozialprojekt in Gambia, Afrika. Der Klub soll jungen Menschen Perspektiven im Fußball geben.

Im Februar haben sich die afrikanischen "Hütteldorfer" für die dritte Liga qualifiziert und dort eben ihren ersten Sieg geholt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
