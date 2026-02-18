Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.00 aktien down -0.58% Andritz AG 72.10 aktien down -0.62% BAWAG Group AG 136.00 aktien up +1.12% CA Immobilien Anlagen AG 25.900 aktien up +0.23% CPI Europe AG 16.400 aktien up +0.37% DO & CO Aktiengesellschaft 209.00 aktien down -0.48% EVN AG 28.500 aktien down -1.04% Erste Group Bank AG 105.40 aktien up +0.57% Lenzing AG 25.400 aktien down -0.97% OMV AG 55.00 aktien up +0.55% Oesterreichische Post AG 34.800 aktien up +0.14% PORR AG 38.900 aktien up +1.3% Raiffeisen Bank Internat. AG 41.860 aktien up +0.14% SBO AG 34.650 aktien equal +0% STRABAG SE 96.30 aktien up +0.52% UNIQA Insurance Group AG 16.300 aktien up +1.24% VERBUND AG Kat. A 58.85 aktien up +0.43% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.30 aktien up +0.15% Wienerberger AG 29.680 aktien down -0.07% voestalpine AG 45.460 aktien up +1.84%
  1. oe24.at
  2. Business
Heimische Campingbranche bleibt auf Wachstumskurs: 8,8 Millionen Nächtigungen 2025
© Gettyimages

Campingwirtschaft

Heimische Campingbranche bleibt auf Wachstumskurs: 8,8 Millionen Nächtigungen 2025

18.02.26, 08:55
Teilen

Fünftes Rekordjahr in Folge: Mit 8.798.295 Nächtigungen (+3,46 %) erreicht Österreich 2025 einen neuen Höchstwert. Kärnten verteidigt Platz eins, Wien wächst am stärksten – und Wintercamping entwickelt sich zunehmend zum wirtschaftlichen Faktor.

Die Campingwirtschaft in Österreich hat 2025 erneut ein Rekordergebnis erzielt. Wie eine Auswertung des Berliner Reise- und Buchungsportals camping.info auf Basis aktueller Daten von Statistik Austria zeigt, stiegen die Nächtigungen auf 8.798.295 – ein Plus von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit verzeichnet die Branche das fünfte Allzeithoch in Folge. Bereits 2024 war mit 8,5 Millionen Übernachtungen ein Höchststand erreicht worden. Seit dem pandemiebedingten Einbruch 2020 (6,0 Mio.) hat sich das Segment nicht nur erholt, sondern strukturell weiterentwickelt. Gegenüber 2015 (5,45 Mio.) entspricht das aktuelle Niveau einem Zuwachs von mehr als 60 Prozent innerhalb einer Dekade.

Unterwegs mit dem Wohnmobil

Unterwegs mit dem Wohnmobil

© Gettyimages

Kärnten bleibt Leitmarkt – Wien mit stärkstem Wachstum
Regional zeigt sich ein differenziertes Bild. Kärnten behauptet mit 2.577.185 Nächtigungen (+1,80 %) seine Position als führendes Camping-Bundesland. Knapp dahinter folgt Tirol mit 2.522.095 Übernachtungen (+4,32 %). Salzburg überschritt mit 998.884 Nächtigungen (+5,77 %) erneut die Marke von einer Million. Besonders dynamisch entwickelte sich Wien: Mit einem Plus von 31,83 Prozent auf 125.689 Nächtigungen verzeichnete die Bundeshauptstadt das stärkste relative Wachstum aller Bundesländer. Auch das Burgenland (+11,99 %) legte deutlich zu.
Rückgänge meldeten hingegen Steiermark (−0,37 %), Oberösterreich (−1,22 %) sowie Niederösterreich (−3,32 %). Insgesamt konnten jedoch sieben der neun Bundesländer ihre Nächtigungszahlen steigern.

Trend: Wintercamping 

Trend: Wintercamping 

© Gettyimages

Saison entzerrt sich - April-Explosion und Trend zum Wintercamping
Auffällig ist 2025 die zunehmende saisonale Entzerrung. Ein feuchter März verzögerte den Saisonauftakt, doch der sonnige April sorgte mit über 357.000 Übernachtungen – doppelt so viele wie im Vorjahr – für einen starken Start. Der Juni erreichte mit mehr als 1,6 Millionen Nächtigungen (+35 %) einen neuen Spitzenwert. Auch der September legte mit über 922.000 Übernachtungen (+19 %) deutlich zu. Juli und August blieben zwar volumenmäßig die stärksten Monate, verzeichneten jedoch leichte Rückgänge.
Parallel dazu gewinnt das Wintercamping an Bedeutung: Im November und Dezember stiegen die Übernachtungen jeweils um 12 bis 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Betreiber bedeutet das eine bessere Ganzjahresauslastung und höhere Planbarkeit. Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info, ordnet die Entwicklung wie folgt ein: „Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass sich das Camping-Verhalten weiter diversifiziert. Gäste verteilen ihren Urlaub zunehmend über das gesamte Jahr hinweg und nutzen verstärkt die Vor- und Nachsaison. Gerade Österreich profitiert dabei von klaren Standortvorteilen, die das Land und seine Campingplätze zu jeder Jahreszeit attraktiv machen. Für Betreiber eröffnet diese Entwicklung neue Chancen, ihre Auslastung langfristig zu stabilisieren und Camping als ganzjährige Urlaubsform zu etablieren.“

Campingplatz am Achensee in Tirol mit Blick auf die Seekarspitze

Campingplatz am Achensee in Tirol mit Blick auf die Seekarspitze

© Gettyimages

Qualitätssegment im Fokus: camping.info Award 2026
Parallel zur positiven Marktentwicklung wurden im Rahmen des camping.info Award 2026 – einer der etabliertesten Branchenauszeichnungen – die beliebtesten Plätze Europas gekürt. Die Auszeichnung basiert ausschließlich auf Gästebewertungen und berücksichtigt Zufriedenheit, Anzahl sowie Aktualität der Rezensionen. In Österreich führt Camping Sonnenland Lutzmannsburg das Ranking an und wurde zugleich als bester Campingplatz Europas ausgezeichnet. Weitere Top-Platzierungen erreichten unter anderem Camp MondSeeLand (Oberösterreich), Falkensteiner Camping Grubhof (Salzburg) sowie Natürlich HELL. Camping & Aparthotel (Tirol).

Strukturwandel vom Nischen - zum GanzjahresmarktHistorisch betrachtet markiert 2025 einen neuen Spitzenwert: Mit 8.798.295 Nächtigungen wurde der bisherige Höchststand erreicht. Zum Vergleich: 1974 lag der Tiefstwert bei 3,9 Millionen Übernachtungen. Die Zahlen verdeutlichen einen langfristigen Strukturwandel. Camping entwickelt sich vom saisonalen Nischenprodukt zu einem stabilen, wachstumsorientierten Teilmarkt innerhalb des österreichischen Tourismus. Neben klassischen Sommerurlaubern sorgen flexible Reiseformen, Homeoffice-Modelle und steigende Wohnmobilzulassungen für zusätzliche Nachfrageimpulse. Für Tourismusregionen und Betreiber bleibt das Segment damit ein strategisch relevantes Wachstumsfeld – mit weiterem Potenzial in der Verlängerung der Saison und der Erschließung urbaner sowie wintertouristischer Standorte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen