Türmatten angezündet - Brandstifter schlug zu

Brandstiftung nicht auszuschließen, eine Eingangstür zu einer Wohnung war vollkommen schwarz und verrußt.

Wien. Nach dem Ausbruch eines Feuers Donnerstagmittag im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Flordisdorf ermittelt die Exekutive. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden die Einsatzkräfte gegen 12.00 Uhr zu dem Haus in der Jedlersdorfer Straße gerufen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch ablöschen. Der Rettungsdienst versorgte zwei Menschen und entließ sie in häusliche Pflege. Der Gangbereich und zwei Wohnungstüren wurden beschädigt.

Unklar blieb, wie das Feuer ausbrechen konnte. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes übernahm den Fall. Die Experten schließen Brandstiftung mit einem Brandbeschleuniger nicht aus.