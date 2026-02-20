Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Brand jedlersdorfer Straße
© Mieter in der Jedlersdorfer Straße sind verunsichert (Google maps)

Feuer in Stiegenhaus

Türmatten angezündet - Brandstifter schlug zu

20.02.26, 12:22 | Aktualisiert: 20.02.26, 14:03
Teilen

Brandstiftung nicht auszuschließen, eine Eingangstür zu einer Wohnung war vollkommen schwarz und verrußt.

Wien. Nach dem Ausbruch eines Feuers Donnerstagmittag im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Flordisdorf ermittelt die Exekutive. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden die Einsatzkräfte gegen 12.00 Uhr zu dem Haus in der Jedlersdorfer Straße gerufen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch ablöschen. Der Rettungsdienst versorgte zwei Menschen und entließ sie in häusliche Pflege. Der Gangbereich und zwei Wohnungstüren wurden beschädigt.

Unklar blieb, wie das Feuer ausbrechen konnte. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes übernahm den Fall. Die Experten schließen Brandstiftung mit einem Brandbeschleuniger nicht aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen