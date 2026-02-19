Vorsicht, rückläufiger Merkur: Diese Sternzeichen müssen jetzt besonders stark sein

Wenn plötzlich das Date in letzter Sekunde gecancelt wird, der Laptop streikt oder die Stimmung am Tiefpunkt ist, wissen wir genau: Der rückläufige Merkur ist zurück. Wir verraten Ihnen, welche Sternzeichen jetzt besonders starke Nerven brauchen!

Es ist wieder so weit: Vom 26. Februar bis zum 20. März 2026 macht uns der Kommunikationsplanet Merkur einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. In diesen Wochen wird der Merkur rückläufig und das ausgerechnet im sensiblen Zeichen der Fische. Als Jahresregent 2026 verteilt Merkur zwar jede Menge magische Impulse, aber in dieser Phase wird es für uns alle eine echte Zerreißprobe. Vor allem vier Sternzeichen trifft es diesmal mit voller Wucht.

Kosmos-Chaos: Das steckt hinter dem rückläufigen Merkur

Wenn Astrologen von „rückläufig“ sprechen, klingt das, als würde der Planet den Rückwärtsgang einlegen. Tatsächlich handelt es sich um eine optische Täuschung: Da die Erde und Merkur die Sonne in unterschiedlichen Geschwindigkeiten umkreisen, sieht es beim Überholen so aus, als würde Merkur zurückwandern. Doch auch wenn es „nur“ Physik ist, energetisch spüren viele diesen Effekt gewaltig.

© Getty Images

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Da Merkur Ihr Herrscherplanet ist, trifft Sie diese Phase doppelt hart. Normalerweise sind Sie für Ihren scharfen Verstand bekannt, doch plötzlich fühlen Sie sich mental erschöpft und verwirrt. Es erwartet Sie mentales Chaos statt Geistesblitze und alte Probleme oder ungelöste Konflikte ploppen wieder auf. Erzwingen Sie jetzt keine schnellen Lösungen! Geduld und sorgfältiges Nachdenken sind Ihre einzigen Rettungsanker, um nicht im Gedankenkarussell durchzudrehen.

Fische (20. Februar - 20. März)

Da der Merkur in Ihrem Zeichen rückläufig ist, stehen Sie im absoluten Fokus des Geschehens. Ihre Superkraft, Ihre Intuition, lässt Sie jetzt im Stich. Was sonst leicht von der Hand geht, fühlt sich plötzlich überwältigend an. To-do-Listen erzeugen Panik statt Struktur. Die größte Falle: Sie laufen Gefahr, Ihren Frust ungerechtfertigt an Ihren Liebsten auszulassen. Seien Sie deshalb vorsichtig bei der Wortwahl! Bevor Sie explodieren, ziehen Sie sich lieber kurz zurück.

Jungfrau (24. August - 23. September)

Auch Sie werden vom Merkur regiert, und seine Rückläufigkeit wirft Ihren durchgeplanten Alltag komplett über den Haufen. Arbeitsabläufe haken und Pläne scheitern an der Umsetzung. Wenn Dinge nicht nach Plan laufen, neigen Sie jetzt extrem zum Grübeln. Das Stresslevel schießt durch die Decke. Schalten Sie den Perfektionismus aus und die Flexibilität an! Akzeptieren Sie, dass in den nächsten Wochen „gut genug“ völlig ausreicht. Versuchen Sie nicht, das Chaos zu kontrollieren, sondern surfen Sie auf der Welle mit.

Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Der rückläufige Merkur wühlt in Ihrer Seele. Es kann zu emotionalen Unruhen kommen, die es in sich haben. Finanzielle Engpässe, Vertrauensbrüche oder alte Streitigkeiten drängen an die Oberfläche. Ihre Intensität könnte in impulsive Trotzreaktionen umschlagen. Nutzen Sie die Zeit für Deep Talks. Jetzt ist der Moment, um Geheimnisse zu lüften und ehrlich zu Ihren Gefühlen zu stehen. Aber bitte: Klare Kommunikation statt emotionaler Rachefeldzüge!

Der rückläufige Merkur ist kein Weltuntergang, aber ein kosmischer Warnhinweis. Fahren Sie einen Gang runter, speichern Sie Ihre Daten doppelt und vor allem: Seien Sie nachsichtig mit sich selbst und anderen. Ab dem 21. März geht es wieder vorwärts!