Messer
© GettyImages Paul Bradbury

In Nobelbezirk

Syrer (16) bedrohte Kassafrau in Supermarkt mit Messer

11.02.26, 12:28
Die Filialleiterin kam der Supermarkt-Angestellten an der Kassa zur Hilfe. 

Ein 16-Jähriger versuchte am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen Supermarkt in Döbling zu überfallen. Der Syrer bedrohte die Mitarbeiterin an der Kassa mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Filialleiterin, die sich zu der Zeit in den Personalräumen des Lebensmittelgeschäfts aufhielt, kam der Angestellten zur Hilfe. 

Als der Räuber die Frau sah, ergriff er sofort die Flucht. Die alarmierten Polizisten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einer Sozialunterkunft in der Nähe stellen. Der Teenie wurde vorläufig festgenommen.  In der dortigen Gemeinschaftsküche konnte auch die Tatwaffe, ein Küchenmesser entdeckt und sichergestellt werden.

Durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, werden die weiteren Ermittlungen geführt. Der Jugendliche befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

