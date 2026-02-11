Gegen Böller: Ex-Minister lässt seinen Hund vor dem Parlament bellen

Die Initiative "Aufstehn.at" macht mit ungewöhnlichen Mitteln gegen die Silvester-Knallerei mobil.

Am Mittwoch demonstrierten Dutzende Hunde plus ihre Frauerl und Herrln für ein bundesweites Böllerverbot vor dem Parlament: Organisiert von der gemeinnützigen Organisation #aufstehn, macht die Aktion "Bellen gegen Böllern" auf die – von 150.000 Menschen unterstützte – Petition für ein Verbot von privaten Feuerwerken und Böllern aufmerksam.

Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei einer Demo vor dem Parlament. © Aufstehn.at

Mit dabei: Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der mit einem Golden Retriever "Junior" gekommen war. Sprüche wie “Böllerverbot JETZT!” und durchgestrichene Raketen waren auf den Plakaten zu sehen, mit denen die Demonstrantinnen und Demonstranten gemeinsam mit über 20 Hunden durch den 1. Bezirk spazieren – vom Heldenplatz bis hin zum Parlament.