2027 werden in OÖ 1.000 Wohnungen weniger gebaut

Die aktuellen Zahlen zu den Wohnbauprognosen liegen vor.

OÖ. Auch heuer wurden von der WKÖ in Zusammenarbeit mit EXPLOREAL die aktuellen Daten zu den Wohnbauprojekten in der Pipeline 2026 in Oberösterreich erhoben.

In OÖ werden heuer rund 3.400 fertiggestellte Wohneinheiten prognostiziert - der Wert liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Für das Jahr 2027 ist mit einem deutlichen Rückgang um rund 1.000 Wohneinheiten zu rechnen. Trotz des Einbruches im Vergleich zu den Rekordjahren hält sich der Wohnungsneubau in Oberösterreich entgegen den Bundestrends konstant und steigt wieder. Der Rückgang 2027 wird dadurch abgefedert, dass die Pipeline der geplanten Projekte schon ordentlich gefüllt ist. "Damit bewährt sich die oberösterreichische Immobilienwirtschaft entgegen den bundesweiten Trends", sagt Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe der oö. Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

48 Prozent baut die gewerbliche Immobilienwirtschaft und 52 Prozent die gemeinnützigen Bauvereinigungen. Während die mittlere Wohnnutzfläche in Oberösterreich bei 73,8 m2 liegt, müssen Linzer aufgrund der Stadtdichte im Schnitt mit 60,9 m2 zurechtkommen.