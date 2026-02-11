Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
2027 werden in OÖ 1.000 Wohnungen weniger gebaut
© Getty Images

Nur rund 2.400

2027 werden in OÖ 1.000 Wohnungen weniger gebaut

11.02.26, 12:24 | Aktualisiert: 11.02.26, 13:41
Teilen

Die aktuellen Zahlen zu den Wohnbauprognosen liegen vor. 

. Auch heuer wurden von der WKÖ in Zusammenarbeit mit EXPLOREAL die aktuellen Daten zu den Wohnbauprojekten in der Pipeline 2026 in Oberösterreich erhoben.  

GWG Eigentumswohnungen am Alten Feldweg in Urfahr soeben fertiggestellt
© GWG

In OÖ werden heuer rund 3.400 fertiggestellte Wohneinheiten prognostiziert - der Wert liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Für das Jahr 2027 ist mit einem deutlichen Rückgang um rund 1.000 Wohneinheiten zu rechnen. Trotz des Einbruches im Vergleich zu den Rekordjahren hält sich der Wohnungsneubau in Oberösterreich entgegen den Bundestrends konstant und steigt wieder. Der Rückgang 2027 wird dadurch abgefedert, dass die Pipeline der geplanten Projekte schon ordentlich gefüllt ist. "Damit bewährt sich die oberösterreichische Immobilienwirtschaft entgegen den bundesweiten Trends", sagt Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe der oö. Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

48 Prozent baut die gewerbliche Immobilienwirtschaft und 52 Prozent die gemeinnützigen Bauvereinigungen. Während die mittlere Wohnnutzfläche in Oberösterreich bei 73,8 m2 liegt, müssen Linzer aufgrund der Stadtdichte im Schnitt mit 60,9 m2 zurechtkommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen