Russland will Atomwaffen-Limit einhalten - wenn die USA dies auch tun

Atomabrüstungsvertrag "New Start" lief am 5. Februar aus

Nach dem Auslaufen des "New Start"-Abkommens will sich Russland weiter an die vorgeschrieben Höchstgrenzen für sein Atomwaffenarsenal halten - hat die Einhaltung aber an ein entsprechendes Handeln der USA geknüpft. Ein selbst auferlegtes "Moratorium" bleibe in Kraft, "aber nur so lange die Vereinigten Staaten die festgelegten Grenzen nicht überschreiten", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in einer Rede vor dem Parlament.

Das "New Start"-Abkommen war am 5. Februar ausgelaufen. Beide Seiten signalisierten zuletzt, einen neuen Atomwaffenvertrag schließen zu wollen. Die USA wollen jedoch China wegen seines wachsenden Atomwaffenarsenals in künftige Verhandlungen einbeziehen.

"New Start" war im April 2010 von US-Präsident Barack Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu verringern.