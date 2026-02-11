Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
lawrow
© Getty Images

New Start

Russland will Atomwaffen-Limit einhalten - wenn die USA dies auch tun

11.02.26, 11:56
Teilen

Atomabrüstungsvertrag "New Start" lief am 5. Februar aus

Nach dem Auslaufen des "New Start"-Abkommens will sich Russland weiter an die vorgeschrieben Höchstgrenzen für sein Atomwaffenarsenal halten - hat die Einhaltung aber an ein entsprechendes Handeln der USA geknüpft. Ein selbst auferlegtes "Moratorium" bleibe in Kraft, "aber nur so lange die Vereinigten Staaten die festgelegten Grenzen nicht überschreiten", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in einer Rede vor dem Parlament.

Das "New Start"-Abkommen war am 5. Februar ausgelaufen. Beide Seiten signalisierten zuletzt, einen neuen Atomwaffenvertrag schließen zu wollen. Die USA wollen jedoch China wegen seines wachsenden Atomwaffenarsenals in künftige Verhandlungen einbeziehen.

"New Start" war im April 2010 von US-Präsident Barack Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1.550 zu verringern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen