Semesterferien NÖ - Kultur spielerisch mit Programm entdecken

In den Semesterferien locken Kultureinrichtungen in NÖ mit vielfältigen Vermittlungsprogrammen und Veranstaltungen speziell für Kinder und Familien. Museen, Theaterhäuser und der Kultur4kids-Podcast bieten Programm.

„Kunst und Kultur machen keine Pause – die NÖ Kulturinstitutionen laden auch in den Ferien ein, Neues zu entdecken, kreativ zu werden oder in Geschichten einzutauchen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). „Durch das vielfältige Kulturangebot in NÖ vermitteln wir den Kindern von klein auf, dass Kultur ein fester und wichtiger Bestandteil unseres Lebens und unserer Gesellschaft ist, die dazu beiträgt, die beste Zukunft für unsere Kinder zu gestalten“, ist Mikl-Leitner überzeugt. „Aus diesem Grunde lade ich alle Familien ein, daran teilzuhaben.“

Das Kulturprogramm der NÖ Kulturinstitutionen

Im Arnulf Rainer Museum in Baden öffnen in den Semesterferien verschiedene Kreativwerkstätten ihre Türen: die Keramikwerkstatt am 3., die Druckwerkstatt am 5., und die Malwerkstatt am 7. Februar. Auch im Bereich der Darstellenden Kunst können Kinder ihr schauspielerisches Talent entdecken, in den Pantomine Workshops von 3. bis 6. Februar. Im KinderbuchHaus in Oberndorf können Kinder und Familien in der Mitmach-Ausstellung „1-2-3-viele – alle zählen!“ an beiden Ferienwochenende Zahlen von der spielerischen Seite kennenlernen und ihr Wissen testen.

Im KinderKunstLabor in St. Pölten ist die Ausstellung „Schattenfänger“ noch bis 8. Februar zu besichtigen. Am 1. und 6. Februar werden in Vorlesestunden Figuren zum Leben erweckt. Von 31. Jänner bis 6. Februar werden zudem jeden Tag künstlerische Workshops für alle Generationen angeboten – und die offenen Werkstätten stehen jungen Künstlerinnen und Künstlern ebenfalls täglich offen.

Auf der Kunstmeile Krems startet ab 31. Jänner die Family Factory unter dem Motto „Kunterbunt“: Hier können mit leuchtenden Farben, Pinseln und vielen kreativen Werkzeugen tolle Werke kreiert werden. Interessante Fakten und Einblicke werden in den Familienführungen am 1. und 5. Februar im Karikaturmuseum (bei letzterem zum Thema „Mit Grüffelo & Co im Museum“) und am 3. und 8. Februar in der Landesgalerie („Mit Ziesel & Co ins Welterbe“) vermittelt. Am 7. Februar begibt sich die Kunstpiratin in einem Theaterstück auf die Reise durch das Welterbe Wachau.

Im Museum Niederösterreich in St. Pölten warten täglich spannende Kreativ- und Experimentierstationen sowie Familienführungen ab 14:00 Uhr, abwechselnd im Haus für Natur und Haus der Geschichte. Von Dienstag bis Freitag wird zudem täglich die Museumsakademie zu unterschiedlichen Themen wie zu Nachttieren oder Bodentieren unter der Lupe stattfinden. Im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt wird am 31. Jänner wird in einer geführten Tour in den Kasematten alten Bautechniken auf den Grund gegangen und anschließend können sich Kinder selbst als Baumeisterinnen und Baumeister beweisen.

Spannende Vorführungen für Familien in NÖ Theaterinstitutionen

In der Bühne Baden nähert sich das Erfolgsmusical „Matilda“ dem Ende seiner Spielzeit – am 31. Jänner ist eine der letzten Möglichkeiten, das Musical zu sehen.

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten wird Michael Endes Zaubermärchen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ aufgeführt – ein Stück, das Kinder ab sechs Jahren in eine zauberhafte Welt entführt. Im MÖP Mödling erweckt das Puppentheater von 30. Jänner bis 1. Februar und von 7. bis 8. Februar das Märchen „Kalif Storch“ mit Papierfiguren für Kinder ab vier Jahren zum Leben. Am 1. Februar wird es tierisch lustig im Stück „Kasperl mit Schwein“. Im TAM – Theater an der Mauer in Waidhofen/Thaya – bringt die Jugendtheaterwerkstatt von 28. bis 30. Jänner das Stück „Jetzt spricht Dornröschen – die ganze Wahrheit!“ von Christine Polacek-Eisner auf die Bühne.

Mit dem Kultur4kids-Podcast kann man Kulturerfahrungen auch von zuhause aus machen: Hier können Kinder und Familien auf spielerische Weise das vielfältige Kulturangebot Niederösterreichs kennenlernen und mit Sophie Berger und Robert Steiner hinter die Kulissen der Kulturbetriebe schauen. Und auch die Kinder sind aktiv gefragt: bei jeder Folge können sie fleißig miträtseln. Auf der Website www.kultur4kids.at und allen gängigen Streamingplattformen gibt es alle Folgen zum Nachhören. Auf der Kultur4kids-Website warten zudem weitere Ausflugstipps für Eltern und Familien, die zu spannenden Kulturerlebnissen in Niederösterreichs Kultureinrichtungen einladen.