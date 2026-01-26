Alles zu oe24VIP
Neuer Escaperoom auf der Schallaburg
Neuer Escaperoom auf der Schallaburg

26.01.26, 12:44
Noch bevor die Schallaburg am 10. April mit dem Schallaburg Opening ihre Tore für die neue Ausstellung „80er - Grenzen waren gestern" öffnet, startet bereits am 31. Jänner mit „Im Schatten des Medicus“ der neben „Mission: Goldener Panther“ zweite Escape Room auf der Schallaburg.

Er vereint historische Elemente mit mystischen und spannungsgeladenen Aspekten, interaktiven Rätseln und Herausforderungen: Cäcilia, die Kräuterfrau der Schallaburg, wurde vergiftet und liegt schwer verletzt in der Apotheke. Nur durch fundiertes Wissen um alte Heilmethoden kann ihr Leben möglicherweise gerettet werden. Was als einfacher Auftrag beginnt, entwickelt sich schnell zu einem spannungsgeladenen und mysteriösen Abenteuer voller Neugier und Intrigen. 

Teamarbeit und scharfsinnige Beobachtungen unerlässlich 

Im Verlauf des Spiels lösen die Teilnehmenden unterschiedliche Rätsel und tauchen dabei in die faszinierende Welt der Medizin und Alchemie ein, wobei sie ihr detektivisches Gespür unter Beweis stellen. Doch je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr Fragen tauchen auf, und der Verdacht wächst, dass hinter dem Vorfall mehr steckt als zunächst vermutet. Die Apotheke, in der die ersten Hinweise entdeckt werden, wird zum ersten von vielen Schauplätzen, an denen Fähigkeiten als Heiler und Heilerinnen unter Beweis gestellt werden müssen. Doch die Situation ist weitaus komplizierter: Eine Falle wird aufgedeckt, und es gilt, mit Mut und Geschicklichkeit zu entkommen. Teamarbeit und scharfsinnige Beobachtungen sind dabei unerlässlich. Nur wer genau hinschaut, klug kombiniert und als Team handelt, kommt der Wahrheit auf die Spur.

