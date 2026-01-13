Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
8,1 Prozent Besucherplus: Seidl & Co retten das Kino!
© Filmladen

Kinobilanz

8,1 Prozent Besucherplus: Seidl & Co retten das Kino!

13.01.26, 09:23
Teilen

Kinojahr 2025 mit 8,1 Prozent Besucherplus in Österreich. Heimische Produktionen erreichten 33,8 Prozent Plus, aber nur drei Plätze unter den Top 50. Unser größter Hit ist "Aufpuzti Is'"

Einen Zuwachs von 11 Prozent beim Box Office und von 8,1 Prozent bei den Kinobesuchen gegenüber dem Vorjahr meldet das Österreichische Filminstitut (ÖFI) für das abgelaufene Jahr. Nach den von den Verleihfirmen an das Internet-Marktforschungsunternehmen Comscore gemeldeten Zahlen erreichten österreichische Kinos 2025 mit rund 124,6 Mio. Euro Umsatz und über 11 Mio. verkauften Tickets "nahezu wieder das Niveau von 2023", hieß es am Dienstag.

8,1 Prozent Besucherplus: Seidl & Co retten das Kino!
© Filmladen

8,1 Prozent Besucherplus: Seidl & Co retten das Kino!
© zeidler

Den Angaben zufolge hat der österreichische Film im Inland mit einem Plus von 33,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei den Besuchen und einer Steigerung von 39 Prozent beim Umsatz "sein kommerziell erfolgreichstes Jahr seit 2009" erreicht.

8,1 Prozent Besucherplus: Seidl & Co retten das Kino!
© Filmladen

Die erfolgreichsten österreichischen Filme 2025:

  • 1. Aufputzt is', 435.901 Besucher
  • 2. Neo Nuggets, 74.345 Besucher
  • 3. Altweibersommer, 60.229 Besucher 
  • 4. Noch lange keine Lipizzaner, 38.095 Besucher 
  • 5. Downhill – Ain’t No Mountain Steep Enough, 30.257 Besucher 

Mit "Altweibersommer", "Neo Nuggets" und der Weihnachtskomödie "Aufputzt is'" (Rang sechs aller Kinostarts des Jahres und aktuell bei 436.000 Besuchen) erreichten drei heimische Produktionen die Top 50.

8,1 Prozent Besucherplus: Seidl & Co retten das Kino!
© Constantin Film

Bei US-Produktionen wurde dagegen ein leichter Besuchsrückgang von 5,7 Prozent verzeichnet. Der erfolgreichste Film 2025 bei uns war "Das Kanu des Manitu" mit über 860.000 Besuchern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden