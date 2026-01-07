„Avatar“ schafft das Wunder. Schon über 500.000 Besucher

„Avatar: Fire and Ash“ setzt seinen Erfolgsrun auch 2026 fort. Weltweit schon über eine Milliarde Dollar Kassa. In Österreich winkt bald das „Platinum Ticket“:

19 Tage unangefochten auf Platz 1, schon über 1,091 Milliarden Dollar Kassa und natürlich das „Golden Ticket“ für weit über 300.000 Kinobesucher in Österreich. Das 3.Avatar Abenteuer „Fire and Ash“ setzt auch im neuen Jahr seinen Erfolgsrun fort und beschert Regisseur James Cameron nach „Titanic“ und den beiden „Avatar“ Vorgänger Filmen den bereits vierten Milliarden Seller.

Alleine in Österreich hat Cameron mit seinem 197 Minütigen Epos laut Branchenbibel „Box Offices Mojo“ bis zum 4. Jänner schon über 8,2 Millionen Dollar eingespielt. Das sind rund 500.000 Kinobesucher. 2025 lockten nur „Das Kanu des Manitu“ (878.249 Besucher) und „Ein Minecraft Film“ (501.551Besucher) mehr Fans ins Kino. Somit ist für “Avatar“ das rare Platinum Ticket für über 600.000 Besucher nur mehr eine Frage der Zeit.

Die erfolgreichsten Kinofilme 2025 in Österreich:

1. Das Kanu des Manitu, 878.249 Besucher

2. Ein Minecraft Film, 501.551 Besucher

3. Avatar: Fire and Ash, 500.000 Besucher

4. Vaiana 2, 498.617 Besucher

5. Mufasa: Der König der Löwen, 434.468 Besucher

Die Zuseher Million, die ja bei uns der Vorgänger „Avatar The Way of Water“ im Jahr 2023 als erster Film seit 13 Jahren knackte, wird aber trotzdem wohl unerreicht bleiben.