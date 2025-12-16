Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
„Avatar“ startet Rekord-Jagd – mit „Avengers“-Trick
© Disney

Filmhit des Jahres

„Avatar“ startet Rekord-Jagd – mit „Avengers“-Trick

Von
16.12.25, 10:56
Teilen

Es ist der Blockbuster des Jahres. Am Mittwoch startet „Avatar: „Fire and Ash“. Der 3. Teil wird noch bombastischer und soll auch mit Hilfe der „Avengers“ punkten  

2,923 Milliarden Dollar spielte der 2009er Blockbuster „Avatar“ ein. Der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der 2022 veröffentlichte 2.Teil „Avatar: The Way Way of Water“ schaffte auch noch 2,343 Milliarden Dollar Kassa. Platz 3 der Alltime-Charts. Hinter „Avengers: Endgame“ (2,799 Milliarden). Jetzt liefert Star-Regisseur James Cameron den heißersehnten 3. Teil „Fire and Ash“ und will damit das chinesische Kino-Wunder „Na Zha 2“ vom Platz 1 der Jahrescharts verdrängen. Die Latte liegt hoch: Satte 2,15 Milliarden Dollar gilt es zu übertreffen. 

„Avatar“ startet Rekord-Jagd – mit „Avengers“-Trick
© Disney

„Avatar“ startet Rekord-Jagd – mit „Avengers“-Trick
© Getty Images

„Avatar“ startet Rekord-Jagd – mit „Avengers“-Trick
© Disney

Die Vorzeichen stehen gut. Das 197-minütige, bildgewaltige Epos liefert ab Mittwoch bei uns im Kino nämlich nicht nur ein Wiedersehen mit Topstars wie Sam Worthington, Sigourney Weaver oder Kate Winslet, sondern gleich ein ganz neues Volk: Das „Asche-Volk“ ist stark mit dem Element Feuer verbunden und stellt den Antagonisten im Film dar. Dazu möchte Cameron die Na'vi von einer anderen Seite zeigen. Als die umweltfreundlichen Stämme.

„Avatar“ startet Rekord-Jagd – mit „Avengers“-Trick
© Disney

„Avatar“ startet Rekord-Jagd – mit „Avengers“-Trick
© Disney

Disney hofft damit die grottenschlechte Jahresbilanz, bei der man ja eigentlich nur mit „Lilo & Stitch“ und „Zoomania 2“ punkten konnte, zu retten und setzt deshalb auf einen ganz speziellen Marketing-Gag: Im Vorprogramm von „Avatar: Fire and Ash“ zeigt man auch den heißersehnten Trailer zu „Avengers: Doomsday“. Und das nicht nur in einer, sondern in gleich vier Versionen. Jede Woche einen neuen. Wer also alle vier "Avengers"-Trailer sehen will, muss demnach innerhalb eines Monats viermal ein Kinoticket für den dritten „Avatar“-Film lösen. Auch so schafft man Milliarden-Umsätze.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden