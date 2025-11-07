Ungewöhnlicher Termin: DANN kommt der erste Trailer für Marvel-Hit Avengers: Doomsday"

Das Marvel-Film-Universum steuert auf den neuen Höhepunkt hin. Jetzt wurde bekannt, wann der erste offizielle Trailer zu sehen sein wird, und es ist ein enorm ungewöhnlicher Termin.

Seit Monaten spekulieren Fans, wie es im MCU weitergeht. Fest steht, dass 2026 mit dem vierten Spider-Man-Solo von Tom Holland und dem Mega-Blockbuster "Avengers: Doomsday" zwei Filme in die Kinos kommen werden. Für die große Zusammenkunft der Marvel-Helden findet sich das Who-is-Who der Superhelden vor der Kamera ein. Chris Hemsworth (Thor), Pedro Pascal (Mister Fantastisch), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Vanessa Kirby (Die Unsichtbare) sind nur einige Namen des top-besetzten Hollywood-Hits.

Der große Coup ist aber die Rückkehr von Robert Downey Jr., der nach seinem Aus als Iron Man diesmal die Seiten wechselt und der große Endgegner Dr. Doom auftreten wird. Allerdings mussten die Fans zuletzt auch viele Rückschläge einstecken. Denn ursprünglich hätte der Kino-Kracher Anfang 2026 in die Kinos kommen sollen, der Termin wurde allerdings weit nach hinten gelegt. Der Film soll nun erst am 18. Dezember 2026 seine Premiere feiern.

Davor kommt am 31. Juli noch "Spider-Man 4: Brand New Day" auf die Leinwände dieser Welt. Dennoch richtet man im MCU schon den vollen Fokus auf das große Highlight. Denn so lange muss man gar nicht mehr warten. Schon für nächstes Monat wurde der erste offizielle Trailer angekündigt. Dabei handelt es sich allerdings um einen äußerst ungewöhnlichen Termin.

Termin steht fest

Denn am 19. Dezember wird der Doomsday-Trailer ausgerechnet bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" zu sehen sein. Die Marvel-Bosse nutzen also einen anderen Kino-Hit, um die Vorfreude auf das große Finale im nächsten Jahr zu steigern. Danach soll eine einjährige Marketing-Kampagne folgen.

Bereits beim letzten großen Avenger-Highlight, Endgame im Jahr 2019, war der Hype riesig. Damals war es das Ende von Downey Jr. als Iron Man und Chris Evans als Captain America. Danach - auch wegen Corona - brach der Marvel-Hype etwas ein. Mit Endgame erhoffen sich die Macher die große Wiederauferstehung der epischen Film-Reihe.

Rätselraten geht weiter

Allerdings ist der Termin äußerst ungewöhnlich, einerseits wird Avatar zuerst nur im Kino zu sehen sein, außerdem nutzte Marvel bisher die große TV-Bühne, um seine Trailer zu präsentieren. So feierte auch der wichtigste Trailer des Films damals Premiere in der Halbzeit des Super Bowl. Ob der Trailer auch online zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Nun geht man völlig neue Wege und nimmt sich dabei ein Vorbild an einer anderen großen Film-Reihe. 2014 veröffentlichte Disney den ersten Trailer von "Star Wars: Das Erwachen der Macht". Insgesamt 13 Monate bewarb man ihn damals und das mit Erfolg. Über 2 Milliarden Dollar wurden weltweit eingespielt. Ein ähnliches Ergebnis erhofft man sich nun auch im MCU mit einer ähnlichen Strategie.