Enthüllt! DAS ist der Cast für "Avengers: Doomsday"

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat Marvel die ersten Namen für den kommenden Film Avengers: Doomsday vorgestellt.
In einem stundenlangen Livestream wurde der Cast nach und nach enthüllt – und sorgte dabei für viele Überraschungen.
Der Stream, der weltweit für Gesprächsstoff sorgte
Marvel entschied sich für ein besonderes Format: Über einen Zeitraum von mehr als fünf Stunden wurde im Abstand von rund 13 Minuten jeweils ein neuer Stuhl mit dem Namen eines Darstellers präsentiert. Die gesamte Aktion konnte unter anderem auf YouTube verfolgt werden.
Allein auf der Plattform X (ehemals Twitter) wurde der Livestream mehr als 10 Millionen Mal angeschaut. Schnell verbreiteten sich Memes und Spekulationen darüber, wer noch Teil des Films sein könnte.
Diese Stars sind fix dabei
Auch wenn Marvel betont hat, dass es sich nur um einen ersten Teil der Besetzung handelt, sind bereits viele bekannte Gesichter bestätigt. Die Liste enthält sowohl Figuren aus den bisherigen Avengers-Filmen als auch Charaktere aus anderen Marvel-Reihen:
- Paul Rudd als Ant-Man
- Simu Liu als Shang-Chi
- Tom Hiddleston als Loki
- Lewis Pullman als Sentry
- Florence Pugh als Yelena
- Danny Ramirez als Falcon
- Ian McKellen als Magneto
- Sebastian Stan als Bucky
- Winston Duke als M’Baku
- Chris Hemsworth als Thor
- Kelsey Grammer als Beast
- James Marsden als Cyclops
- Channing Tatum als Gambit
- Wyatt Russell als U.S. Agent
- Vanessa Kirby als Sue Storm
- Rebecca Romijn als Mystique
- Patrick Stewart als Professor X
- Alan Cumming als Nightcrawler
- Letitia Wright als Black Panther
- Tenoch Huerta Mejia als Namor
- Pedro Pascal als Reed Richards
- Hannah John-Kamen als Ghost
- Joseph Quinn als Johnny Storm
- David Harbour als Red Guardian
- Robert Downey Jr. als Doctor Doom
- Ebon Moss-Bachrach als The Thing
- Anthony Mackie als Captain America
Besonders groß war die Überraschung bei der Rückkehr von Ian McKellen (Magneto) und Patrick Stewart (Professor X), die vielen noch aus den X-Men-Filmen in Erinnerung sind. McKellen hatte sich bereits vor Jahren aus diesem Filmuniversum verabschiedet – nun gibt es ein Comeback. Auch Rebecca Romijn kehrt zurück. Sie spielte zuletzt im Jahr 2006 Mystique in X-Men: Der letzte Widerstand. Nur ein kurzer Gag-Auftritt in X-Men: First Class (2011) unterbrach ihre lange Abwesenheit.
Fehlende Namen sorgen für Diskussion
Einige bekannte Figuren fehlen bisher in der Liste – darunter Tom Holland als Spider-Man und Mark Ruffalo als Hulk. Laut Marvel ist die bisher veröffentlichte Liste jedoch noch nicht vollständig. In den kommenden Wochen sollen weitere Namen folgen. Gut möglich, dass dies bei der CinemaCon (US-Messe für Filmverleiher) passiert – diese findet kommende Woche in den USA statt. Ein langes Gerücht, das aktuell wieder verstärkt diskutiert wird: Tom Cruise soll in einer alternativen Version von Iron Man auftreten. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten.