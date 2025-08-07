Enthüllt! DAS ist der Cast für "Avengers: Doomsday"

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat Marvel die ersten Namen für den kommenden Film Avengers: Doomsday vorgestellt.

In einem stundenlangen Livestream wurde der Cast nach und nach enthüllt – und sorgte dabei für viele Überraschungen.

Der Stream, der weltweit für Gesprächsstoff sorgte

Marvel entschied sich für ein besonderes Format: Über einen Zeitraum von mehr als fünf Stunden wurde im Abstand von rund 13 Minuten jeweils ein neuer Stuhl mit dem Namen eines Darstellers präsentiert. Die gesamte Aktion konnte unter anderem auf YouTube verfolgt werden.

Allein auf der Plattform X (ehemals Twitter) wurde der Livestream mehr als 10 Millionen Mal angeschaut. Schnell verbreiteten sich Memes und Spekulationen darüber, wer noch Teil des Films sein könnte.

Diese Stars sind fix dabei

Auch wenn Marvel betont hat, dass es sich nur um einen ersten Teil der Besetzung handelt, sind bereits viele bekannte Gesichter bestätigt. Die Liste enthält sowohl Figuren aus den bisherigen Avengers-Filmen als auch Charaktere aus anderen Marvel-Reihen:

Paul Rudd als Ant-Man

Simu Liu als Shang-Chi

Tom Hiddleston als Loki

Lewis Pullman als Sentry

Florence Pugh als Yelena

Danny Ramirez als Falcon

Ian McKellen als Magneto

Sebastian Stan als Bucky

Winston Duke als M’Baku

Chris Hemsworth als Thor

Kelsey Grammer als Beast

James Marsden als Cyclops

Channing Tatum als Gambit

Wyatt Russell als U.S. Agent

Vanessa Kirby als Sue Storm

Rebecca Romijn als Mystique

Patrick Stewart als Professor X

Alan Cumming als Nightcrawler

Letitia Wright als Black Panther

Tenoch Huerta Mejia als Namor

Pedro Pascal als Reed Richards

Hannah John-Kamen als Ghost

Joseph Quinn als Johnny Storm

David Harbour als Red Guardian

Robert Downey Jr. als Doctor Doom

Ebon Moss-Bachrach als The Thing

Anthony Mackie als Captain America

Besonders groß war die Überraschung bei der Rückkehr von Ian McKellen (Magneto) und Patrick Stewart (Professor X), die vielen noch aus den X-Men-Filmen in Erinnerung sind. McKellen hatte sich bereits vor Jahren aus diesem Filmuniversum verabschiedet – nun gibt es ein Comeback. Auch Rebecca Romijn kehrt zurück. Sie spielte zuletzt im Jahr 2006 Mystique in X-Men: Der letzte Widerstand. Nur ein kurzer Gag-Auftritt in X-Men: First Class (2011) unterbrach ihre lange Abwesenheit.

Fehlende Namen sorgen für Diskussion

Einige bekannte Figuren fehlen bisher in der Liste – darunter Tom Holland als Spider-Man und Mark Ruffalo als Hulk. Laut Marvel ist die bisher veröffentlichte Liste jedoch noch nicht vollständig. In den kommenden Wochen sollen weitere Namen folgen. Gut möglich, dass dies bei der CinemaCon (US-Messe für Filmverleiher) passiert – diese findet kommende Woche in den USA statt. Ein langes Gerücht, das aktuell wieder verstärkt diskutiert wird: Tom Cruise soll in einer alternativen Version von Iron Man auftreten. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten.