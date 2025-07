Nur noch drei Kandidaten auf Shortliste für neuen Bond

Endlich nimmt das Projekt 007 wieder Fahrt auf. Nachdem Denis Villeneuve als neuer Regisseur bestätigt wurde, soll es nun eine Shortlist geben, auf der nur noch drei Namen für die Nachfolge von Daniel Craig in Frage kommen.

Wer wird der neue James Bond? Diese Frage stellen sich Branchen-Insider und Fans seit mittlerweile vier Jahren. 2021 endete die Ära von Daniel Craig als 007 mit "Keine Zeit zu sterben". Seitdem ist bei der beliebten Filmreihe kein Stein auf dem anderen geblieben, nur eine Neubesetzung des Geheimagenten gibt es immer noch nicht.

"Keine Zeit zu sterben" stellte den Rekord für den längsten Bond-Film aller Zeiten auf, der nächste Ableger wird erneut Geschichte schreiben. Nach dem Wechsel von Timothy Dalton zu Pierce Brosnan mussten Fans sechs Jahre auf einen neuen Film warten. Schon jetzt steht fest, dass die Bond-Durststrecke diesmal noch länger dauert. Der 26. Agenten-Blockbuster wird frühestens 2027 in die Kinos kommen, 2028 ist allerdings realistischer.

Eine weitere Änderung gab es auch schon längst. Mittlerweile haben die "Amazon MGM"-Studios die Rechte an der Filmreihe gesichert. Unter der neuen Führung soll die Franchise in ein neues Zeitalter geführt und rundum erneuert werden, ohne die klassischen Bond-Merkmale zu verlieren.

Shortliste für neuen 007

In der Vergangenheit wurde viel spekuliert: Idris Elba, Benedict Cumberbatch oder sogar der erste weibliche Bond wurde wild diskutiert. Nun soll es laut dem Fachmagazin "Variety" auch eine finale Shortlist geben, wer der neue 007 werden soll. Die endgültige Entscheidung ist für Herbst 2025 geplant.

Laut Insidern will man unbedingt einen Schauspieler unter 30 Jahren nehmen. An der Spitze der Amazon-Wunschliste für eine der beliebtesten männlichen Filmrollen stehen Tom Holland (29/Spider-Man, Uncharted), Jacob Elordi (28/Saltburn, Euphoria) und Harris Dickinson (29/Babygirl, The King's Man - The Beginning).

Tom Holland

Der Frauenschwarm ist zugleich auch der kleinste 007-Kandidat auf der Liste. Er ist mehr als spaßiger Sunnyboy bekannt, und viele Fans kritisieren bei dem Bericht, dass dem Briten der nötige Ernst für die Rolle fehlt.

Noch dazu ist er derzeit noch als Spider-Man im Marvel-Universum voll im Einsatz. Demnächst sollen die Dreharbeiten zum vierten Spinnen-Ableger "Brand New Day" beginnen, der ab Juli 2026 im Kino zu sehen sein wird. Dementsprechend könnte sich auch noch der nächste Bond-Film verzögern.

Harris Dickinson

Der Babygirl-Star kommt bereits mit Agenten-Erfahrung. In "The King's Man - The Beginning" durfte er sich erstmals mit einer Rolle im Geheimdienst beweisen. Für den 29-Jährigen spricht auch, dass er noch eher unbekannt ist und keine andere Rolle von ihm mit seinem Auftreten verkörpert wird.

Ein Punkt, der klar für Dickinson sprechen würde, denn mit Holland verbindet man eher die sympathische Spinne von nebenan, als den legendären James Bond.

Jacob Elordi

Elordi hingegen wäre eine wahre Überraschung und würde mit einer Tradition brechen. Denn damit würde kein Brite im Auftrag seiner Majestät stehen, sondern ein Australier. Erst ein einziges Mal wurde dieses unausgesprochene Gesetz gebrochen, als Elordis Landsmann George Lazenby 1969 "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" unterwegs war.

Wann genau die Dreharbeiten beginnen können, ist derzeit weiter offen. Denn Villeneuve muss nun auch gemeinsam mit Amazon einen Drehbuchautor finden. Hierfür soll Jonathan Nolan, der Bruder von Hollywood-Ikone Christopher, der Top-Favorit sein.