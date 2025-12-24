Gina Schumacher enthüllt süße Weihnachts-Überraschung

Weihnachten wird für Gina Schumacher heuer ganz besonders. Die 28-Jährige ist 2025 erstmals Mutter geworden, Töchterchen Millie feiert nun ihr allererstes Weihnachtsfest – und das nicht in den USA.

In dem Podcast „Horses in the Morning“ verriet Gina Schumacher, Tochter von Michael Schumacher, wo die Feiertage heuer verbracht werden: „Wir fliegen tatsächlich heute nach Europa.“ Ziel ist allerdings weder Österreich noch die Schweiz, sondern Mallorca. Auf der Baleareninsel besitzt die Familie Schumacher ein eigenes Anwesen. Bereits im Vorjahr wurde Weihnachten dort gefeiert – eine Tradition, die nun mit Baby Millie fortgesetzt wird.

Gina-Maria Schumacher © Getty

Ist Michael Schumacher dabei?

Wie lange der Aufenthalt dauert, ist ebenfalls klar: „Nach Silvester fliegen wir wieder nach Texas zurück“, so Gina Schumacher. Dort lebt die junge Familie auf ihrer Ranch in Gordonville. Möglich ist auch, dass Michael Schumacher zeitweise auf Mallorca dabei ist, da er immer wieder von der Schweiz dorthin reist.

Millies Liebe zu Tieren

Trotz ihres jungen Alters ist Millie bereits viel unterwegs. „Sie ist bei allen Pferdeshows dabei“, betonte Podcast-Moderatorin Chrissy Landwehr. Die Liebe zu Tieren scheint also bereits in der nächsten Generation angekommen zu sein. Gina Schumacher verriet lachend: „Sie hat jetzt schon ein paar Ponys.“ Neben Pferden leben auf der Farm mittlerweile auch Esel, Hühner und Kühe.

„Es gerät ein bisschen außer Kontrolle – aber das passt schon“, sagt die frischgebackene Mama mit einem Lächeln.