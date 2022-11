Nach einem Date: Frau lässt sich Name von Doppelmörder im Gesicht tätowieren

Eine britische Frau hat sich den Namen eines Doppelmörders, der in den USA 24 Jahre hinter Gittern sitzt, ins Gesicht tätowieren lassen.

Das Tattoo ließ sich die Frau bereits nach einem Date mit dem Doppelmörder stechen. Im Juli 2022 trafen sich Naomi und Victor, Spitzname „das Tier“, nach einer zweijährigen Brieffreundschaft zum ersten Mal. Nach nur einem Monat beendete die Frau doch zuerst die Beziehung, dass sie den Doppelmörder "nicht zu einem besseren Menschen machen könne". Nun scheint die Frau jedoch ihre Meinung geändert zu haben, denn sie hat seinen Vornamen seitlich in ihr Gesicht und seinen Nachnamen auf ihr Schlüsselbein tätowieren lassen.

Beide Motive wurden in einer Schriftart namens 'soul mates' gestochen, verriet Naomi und beschrieb den Schriftstil als 'zum Sterben schön'. Sie teilte ein Video davon, wie sie sich tätowieren ließ, und sagte: "Ich schätze, das bedeutet dann für immer. Oh mein Gott, es ist so zart. Ich liebe es so sehr." Sie fügte hinzu: "Ich wünschte, ich könnte meine Augen herausnehmen und es mir von der Seite ansehen.

Ihr "Angebeteter" verbüßt nach einem Doppelmord bei einem Überfall eine lange Haftstrafe und kann frühestens 2034 aus dem Gefängnis entlassen werden. Das Paar ist nicht offiziell verheiratet, obwohl Oquendo seiner "Braut" einen Verlobungs-, einen Hochzeits- und einen Ewigkeitsring geschenkt hat.

Naomi erinnerte sich an den Moment, als sie im Gefängnis ankam und sagte: "Ich bin so nervös, dass mein ganzer Körper zittert. Und dann dreht er sich um und sieht mich an, und sobald ich ihn ansehe, verschwinden alle meine Nerven. Wir haben die ganze Zeit über gelacht und einander mit Essen gefüttert."

Zudem hat Naomi eine Petition ins Leben gerufen, um den Victor früher aus dem Gefängnis zu bekommen, die Erfolgsaussichten