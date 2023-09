So rührend verabschiedete sich 9/11 Opfer von seiner Gattin

In den Jahren seit 9/11 hat Julie wieder geheiratet und zwei Kinder bekommen.

Am 11. September unterrichtete Julie in ihrem Klassenzimmer an der High School, als sie einen Anruf ihrer Schwiegermutter Louise entgegennehmen musste. Sie erzählte ihr, dass Brian ein Passagier des entführten Fluges 175 war, der in den Südturm des World Trade Centers stürzte.

Herzergreifende Nachricht

Als Julie schließlich zu ihrem Haus zurückkehrte, fand sie eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. Sie stammte von Brian, der wenige Minuten vor dem Absturz vom hinteren Teil des Flugzeugs aus mit einem Airfone angerufen hatte, das in der Sitzlehne installiert war. In seiner Nachricht drückte Brian seine Liebe zu Julie und seiner Familie aus und sagte ihr: "...ich möchte, dass es dir gut geht, dass du eine schöne Zeit hast, dasselbe gilt für meine Eltern und alle anderen."

"Als ich es bekam, war es einfach so Brian", sagte Julie in einem Video, das vom 9/11 Memorial & Museum produziert wurde. "Ich bin dankbar dafür. Ich bin so dankbar für diese Botschaft. Denn zumindest weiß ich ohne den Schatten eines Zweifels, was er gedacht hat. Die Gelassenheit in seiner Stimme hat mich beruhigt... Und sie ist sehr kraftvoll. Er hat mit dieser Botschaft eine sehr starke Aussage gemacht." Brians ergreifende Botschaft ist jetzt Teil der Sammlung des 9/11 Memorial & Museum.

In den Jahren seit 9/11 hat Julie wieder geheiratet und zwei Kinder bekommen. Zurzeit arbeitet sie als Aushilfslehrerin und engagiert sich ehrenamtlich in der 9/11-Gedenkstätte.