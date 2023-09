Darum saßen Roboter-Fans bei NFL-Spiel im Stadion

In der Zwischenzeit haben einige darauf hingewiesen, dass der Film The Creator den gleichen Weg einschlägt wie Paramounts virale Marketingstrategie für den Film Smile.

20th Century Fox hat sich für einen auffälligen viralen Marketingansatz entschieden, um Gareth Edwards' Film The Creator mit Hilfe von KI-Robotern zu bewerben. Die Vorfreude auf den Sci-Fi-Thriller ist groß, seit Trailer enthüllt haben, dass sich die Geschichte um einen Kampf zwischen Menschen und KI dreht.

Wie könnte man besser für einen postapokalyptischen Film werben, als das Publikum an seine Angst vor der Übernahme durch künstliche Humanoide zu erinnern als Roboter in ein NFL-Stadion zu setzen. Am Sonntag bei der Patie zwischen den LA Rams und den Miami Dolphins waren mehrere Roboter in den vorderen Reihen des Satdions gesichtet worden.

AI robots from Gareth Edwards' 'THE CREATOR' were spotted in the crowd of a Chargers game.



Um für den Horrorfilm zu werben, wurden Schauspieler in der Menge platziert, die ein großes, gruseliges Lächeln aufsetzten