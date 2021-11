Beim Montagnacht-Spiel der Chicago Bears gegen die Pittsburgh Steelers kam es zu fragwürdigen Entscheidungen des Offiziellen - ein Shitstorm im Netz ist die Folge.

In einem zunächst zähen Duell gelingt den Chicago Bears beinahe das Mega-Comeback gegen die Pittsburgh Steelers. Im letzten Viertel erspielten die Bears satte 21 Punkte, nachdem sie zuvor bereits mit 14 Punkten zurück lagen.

Doch am Ende bleibt die starke Aufholjagd unbelohnt. Am Ende muss man sich denkbar knapp geschlagen geben (27:29). In den Mittelpunkt des Geschehens rücken dabei auch viele fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen, die den Bears das Leben schwer machten.

"Taunting-Strafen ruinieren das Spiel"

Eine skurrile Szene stößt den Fans dabei besonders sauer auf. Bears-Defensive-End Cassius Marsh stoppt Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger wenige Minuten vor dem Ende der Partie bei einem wichtigen Third Down - sein Jubel fällt im Anschluss eher verhalten aus.

Die Referees nahmen die Situation anders wahr - sie bestrafen dies mit einer Flagge und "Taunting", also dem Verhöhnen des Gegners. Für einige Zuschauer ein völlig unnachvollziehbarer Call, dementsprechend fallen die Reaktionen im Netz aus:

Taunting penalties are ruining the game ????‍???? pic.twitter.com/lJuxgCTLGN — Complex Sports (@ComplexSports) November 9, 2021

Referee blockt Spieler mit der Hüfte

Neben dieser fragwürdigen Entscheidung sorgte Schiedsrichter Tony Corrente nur Sekunden davor für einen weiteren suspekten Vorfall: Bevor der "Schiri" die Flagge für Taunting wirft, sucht er den Kontakt mit Marsh als dieser an ihm vorbeilaufen will und blockt ihn mit der Hüfte. Auch hierbei gab es anschließend zahlreiche Reaktionen auf "Twitter".

Tony Corrente leaned into the contact and then held his flag toss like a walk off three pointer. What a joke pic.twitter.com/MhNlNVewJx — Will Brinson (@WillBrinson) November 9, 2021

Corrente erklärte nach dem Spiel, er deutete Marshs Aufbäumen in Richtung Steelers-Bank als vehöhnende Geste in Richtung des Gegners und dass der "Hüftkontakt" keine Absicht gewesen sei und nichts mit der Flagge zu tun hatte. Die Bears-Spieler schießen hingegen, allen voran Marsh, heftig in Richtung Corrente:

Here is the full pool report with referee Tony Corrente after the #Bears-Steelers game: pic.twitter.com/nvAQODIFlZ — Adam Hoge (@AdamHoge) November 9, 2021

Marsh selbst beteuert, er habe nichts in Richtung Steelers-Bank gesagt, wäre noch nie für so etwas bestraft worden. Außerdem glaubt der 29-Jährige, er wäre vom Platz geflogen, wenn er einen Referee so mit der Hüfte blocken würde, wie es Corrente bei ihm tat. Der Tenor im Netz deckt sich mit seiner Ansicht: