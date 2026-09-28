Schock-Verletzung
Quarterback-Knall in der NFL
Jaxson Dart, Jayden Daniels, Caleb Williams, Kyler Murray, Tua Tagovaiola und Baker Mayfield: Die Verletzten-Liste der NFL-Quarterbacks nach drei Spieltagen ist schon unheimlich lang. Doch jetzt kommt es zum absoluten Transfer-Knall in der besten Football-Liga der Welt.
Auch interessant
Trotz des 12:6-Zittersieges gegen die Titans haben sich die New York Giants nun dafür entschieden, einen neuen Star zu holen, und haben sich dabei bei einem Team bedient, das ebenfalls vom Verletzungs-Fluch betroffen ist.
Überraschende Wende
Die Minnesota Vikings schicken niemand Geringeren als Zukunftshoffnung JJ McCarthy in den Big Apple. Angesichts der Verletzung von Kyler Murray liegt die ganze Verantwortung bei den Wikingern nun auf den Schultern von Carson Wentz.
Giants-Star Dart muss sich einer Knie-Operation unterziehen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Bei den "G-Men" kommt es jetzt zum Quarterback-Duell zwischen Routinier Jameis Winston und Neuverpflichtung McCarthy, der den New Yorkern immerhin ein Fünftrunden-Pick im NFL-Draft 2027 wert war.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden