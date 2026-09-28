Quarterback-Knall in der NFL

Gleich nach den ersten drei Spieltagen müssen mehrere NFL-Teams auf ihren Stamm-Quarterback verzichten. Nun hat die erste Franchise reagiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jaxson Dart, Jayden Daniels, Caleb Williams, Kyler Murray, Tua Tagovaiola und Baker Mayfield: Die Verletzten-Liste der NFL-Quarterbacks nach drei Spieltagen ist schon unheimlich lang. Doch jetzt kommt es zum absoluten Transfer-Knall in der besten Football-Liga der Welt.

Trotz des 12:6-Zittersieges gegen die Titans haben sich die New York Giants nun dafür entschieden, einen neuen Star zu holen, und haben sich dabei bei einem Team bedient, das ebenfalls vom Verletzungs-Fluch betroffen ist.

Überraschende Wende

Die Minnesota Vikings schicken niemand Geringeren als Zukunftshoffnung JJ McCarthy in den Big Apple. Angesichts der Verletzung von Kyler Murray liegt die ganze Verantwortung bei den Wikingern nun auf den Schultern von Carson Wentz.

Giants-Star Dart muss sich einer Knie-Operation unterziehen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Bei den "G-Men" kommt es jetzt zum Quarterback-Duell zwischen Routinier Jameis Winston und Neuverpflichtung McCarthy, der den New Yorkern immerhin ein Fünftrunden-Pick im NFL-Draft 2027 wert war.