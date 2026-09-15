Pöltl begrüßt Superstar-Neuzugang in Toronto

Jakob Pöltl darf sich bei den Toronto Raptors über einen prominenten Neuzugang freuen.

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Vor Monaten wurde bereits davon berichtet, nun ist der Trade, der die Raptors zu einem Topteam formen soll, offiziell.

Kawhi Leonard kehrt von den Los Angeles Clippers zurück nach Kanada. Bereits am Anfang des Sommers stand die Vereinbarung, nun gab es auch die Genehmigung der Liga.

Die Raptors gaben einiges für den Superstar auf: Brandon Ingram, Gradey Dick, zwei Erstrunden-Draftpicks, zwei Zweitrundenpicks und noch einen Pick-Swap obendrauf.

Held der Stadt kehrt zurück

Ist der mittlerweile 35-Jährige das fehlende Puzzleteil beim Pöltl-Team? 2018/19 führte er das Franchise zum ersten NBA-Titel der Geschichte, bei den San Antonio Spurs glänzte er als Champion (2014), mehrfacher NBA All-Star, Defensive Player of the Year und auch Finals MVP.

Kawhi Leonard gilt als einer der besten Spieler der NBA © IMAGO/Marty Jean Louis

"Wir sind begeistert, Kawhi wieder in Toronto begrüßen zu dürfen. Sein Einfluss auf unsere Organisation, unsere Stadt und unser Land ist unbestreitbar, und er verkörpert den Kampfgeist und die Meisterschaftsmentalität, die wir schätzen. Wir glauben, dass seine Führungsstärke, Erfahrung und sein Talent uns helfen werden, während wir weiterhin auf unsere nächste Meisterschaft hinarbeiten", waren die wenig überraschend überschwänglichen Worte von General Manager und Executive Vice President Bobby Webster.

Der Titel in der Eastern Conference ist vorerst das erste Ziel von Pöltl und Co.

Massive Strafen für Leonard und Clippers

Grund für die Verzögerung war eine Untersuchung der NBA, ob die Clippers bei Leonard die Regeln der Gehaltsobergrenze gebrochen hatten. Die Antwort lautete nun Ja, mit massiven Strafen als Folge.

Clippers-Besitzer Steve Balmer wird für ein Jahr gesperrt, das Franchise muss satte 30 Millionen Dollar Strafe zahlen und verliert fünf Erstrunden-Draftpicks.

Kawhi selbst bekam 700.000 Dollar aufgebrummt, allerdings keine Sperre.

Die neue Saison startet offiziell am 20. Oktober, ab 4. Oktober geht es in die Preseason-Spiele der NBA.