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Spektakel in Los Angeles

Miley Cyrus & Micky Maus? Disney plant wilde Super-Bowl-Halbzeitshow

SR
von
Miley Cyrus mit blonden Haaren und schwarzem, gewebtem Kleid steht vor einer Fotowand auf einem Event.
© Variety via Getty Images
Die NFL-Saison startet, doch die Gerüchteküche um den Super Bowl 2027 in Los Angeles kocht bereits gewaltig über. Popstar Miley Cyrus und Disney planen angeblich ein Mega-Spektakel.
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Die NFL-Saison steht vor der Tür, doch hinter den Kulissen der US-Profiliga wird längst das größte Einzelsportereignis der Welt vorbereitet. Für den Super Bowl am 14. Februar 2027 im imposanten SoFi Stadium in Los Angeles kursieren wilde Gerüchte rund um die legendäre Halbzeitshow. Wie die deutsche "Bild" berichtet, verhandelt die NFL mit dem Medienriesen Disney über eine atemberaubende Inszenierung. Im Mittelpunkt der Pläne soll dabei Pop-Ikonin Miley Cyrus stehen, die einst als "Hannah Montana" ihren globalen Durchbruch beim Disney Channel feierte.

Verstärkung von Olivia Rodrigo, Zendaya und Micky Maus

Die 33-jährige Sängerin soll die gigantische Bühne in Kalifornien aber womöglich nicht alleine rocken. Dem Vernehmen nach werden auch weitere hochkarätige Ex-Disney-Stars wie Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter und Hollywood-Schauspielerin Zendaya für gemeinsame Auftritte gehandelt. Sogar ein Auftritt der weltberühmten Comic-Figur Micky Maus sei Teil der Überlegungen. Der Hintergrund ist ein historisches TV-Spektakel: Erstmals überträgt der US-Sportsender ESPN, der zum Disney-Konzern gehört, das Finale. Ähnliche spektakuläre Shows veranstaltete Disney bereits bei den Austragungen in den Jahren 1991 und 2000.

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Popstar Dua Lipa gibt ihren Fans gut gelaunt Autogramme. Die britische Sängerin gilt laut aktuellen Berichten als heißeste Ausweichoption für die spektakuläre Halbzeitshow beim Super Bowl in Los Angeles, sollte der präferierte Mega-Deal zwischen der NFL, Disney und Miley Cyrus kurzfristig scheitern. © GC Images

Aktuell verhandelt die Unterhaltungsagentur Roc Nation gemeinsam mit Hauptsponsor Apple Music intensiv mit verschiedenen Plattenfirmen, darunter Cyrus' Label Columbia Records. Ein baldiges neues Album der US-Künstlerin könnte für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Sollte der Deal mit dem Disney-Ensemble dennoch auf den letzten Metern platzen, gilt die britische Pop-Queen Dua Lipa laut Medienberichten als wohl aussichtsreichste Ersatzlösung. Die offizielle Entscheidung der NFL über den Super-Bowl-Act wird noch im Laufe des Septembers erwartet.

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