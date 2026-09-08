Super-Bowl-Rematch zum NFL-Auftakt

Das lange Warten aller NFL-Fans hat ein Ende. Nach sieben Monaten ohne Football geht es endlich wieder los – und das gleich mit einem absoluten Kracher. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag treffen die beiden Super-Bowl-Teilnehmer New England Patriots und Seattle Seahawks aufeinander.

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Die NFL-Saison startet in der Nacht auf Donnerstag (02.20 Uhr MESZ/live Sky) mit der Super-Bowl-Neuauflage zwischen Titelverteidiger Seattle Seahawks und den New England Patriots. Insgesamt 32 Teams wollen am 14. Februar 2027 in Inglewood, Kalifornien, die Vince-Lombardi-Trophy in die Höhe stemmen. Als großer Topfavorit gelten dabei die Los Angeles Rams.

Angeführt von Quarterback Matthew Stafford sollen die Rams den Super-Bowl-Triumph von 2022 erneut im eigenen Stadion feiern. Prunkstück ist dabei die Defensive der Kalifornier: Star-Verteidiger Myles Garrett wurde im Sommer geholt, dazu kehrte der vielfach ausgezeichnete Aaron Donald aus seinem Ruhestand für eine weitere Titel-Mission zurück.

Der Division-Konkurrent der Rams und amtierende Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks hofft hingegen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Das Team von Quarterback Sam Darnold muss allerdings mehrere Abgänge kompensieren. Unter anderem wechselte Super-Bowl-MVP Kenneth Walker III zu den Kansas City Chiefs, die den Super-Bowl-Sieger von 2022 und 2023 wieder in höhere Sphären führen wollen.

Raimann optimistisch gestimmt

Mit Football-Export Bernhard Raimann hat sich aber auch ein heimisches Aushängeschild wieder große Ziele gesetzt. Der 28-jährige Wiener hofft mit den Indianapolis Colts auf den Befreiungsschlag. Raimann, der bei den Colts in den nächsten vier Saisonen durchschnittlich 25 Millionen Dollar pro Jahr verdient, peilt auch im fünften NFL-Jahr die erstmalige Play-off-Teilnahme an.

Österreichs Aushängeschild Bernhard Raimann bereit für neue Saison © Icon Sportswire via Getty Images

Nach der Rückkehr von Stamm-Quarterback Daniel Jones nach einem Achillessehnenriss ist der Offensive Tackle optimistisch gestimmt. "Er kann uns auch dieses Jahr wieder zu vielen Siegen und hoffentlich in die Play-offs und zum Super Bowl führen", sagte Raimann in einer Medienrunde vor dem Auftakt gegen die Baltimore Ravens am Sonntag (19.00 Uhr MESZ).

Globale NFL-Offensive

Die NFL versucht in dieser Saison, die erstmals seit 2012 bereits an einem Mittwoch beginnt, so stark wie nie zuvor, den globalen Markt zu erobern. Insgesamt neun Spiele des Grunddurchgangs finden außerhalb der USA statt. Den Anfang machen die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers, die in der Nacht auf Freitag (02.35 Uhr MESZ) in Melbourne aufeinandertreffen.

Weitere internationale Begegnungen werden in Rio de Janeiro, London (drei Spiele), Paris, Madrid, München und Mexiko-Stadt ausgetragen. Raimann gastiert mit den Colts zum dritten Mal in vier Jahren außerhalb der USA. Indianapolis bekommt es am 4. Oktober im Tottenham Hotspur Stadium in London mit den Washington Commanders zu tun.