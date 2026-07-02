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Spielerfrau enthüllt

Vor ÖFB-Hit: Das war bei Spanien streng verboten

Laura Schmidt &amp; Dani Olmo
© Getty Images
Vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der bisherigen WM herrscht im spanischen Lager eiserne Disziplin. Für den Kracher gegen Österreich hat der Verband klare Grenzen gezogen – selbst abseits des Fußballplatzes.
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Nur noch wenige Stunden bis zum WM-Kracher gegen Österreich (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) – und beim Europameister herrscht Ausnahmezustand. Damit gegen die Rangnick-Elf auch wirklich nichts schiefgeht, zieht Spaniens Verband die Zügel straff an. Für Lamine Yamal, Dani Olmo und Co. galt die letzten Tage im Teamquartier ein knallhartes Reglement – besonders wenn es um ihre Partnerinnen ging.

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Übernachten im Mannschaftshotel? Strikt verboten! Selbst Besuche sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verbands und für wenige Stunden erlaubt. Das verriet Laura "Abla" Schmitt, die Lebensgefährtin von Dani Olmo, in ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde". Die gebürtige Deutsche begleitet die Spanier zwar durch die WM, wohnt aber wie alle anderen Spielerfrauen rund eineinhalb Kilometer vom Teamhotel entfernt. "Mal sehen wir uns eine Stunde, mal zwei", erzählt die Influencerin. Während der EURO 2024 hätten sie und Olmo einander zeitweise überhaupt nicht gesehen.

Beim ÖFB läuft das deutlich entspannter. Die Partnerinnen der österreichischen Teamspieler dürfen ihre Liebsten regelmäßig treffen. So gibt Shalimar Heppner ihren Fans auf Social Media immer wieder Einblicke ins WM-Abenteuer. Mal zeigt sie einen gemeinsamen Burger-Abend mit David Alaba, mal besucht sie das Training des ÖFB-Teams – all das ist problemlos möglich. Während Spanien seine Stars weitgehend abschirmt, setzt Österreich auf mehr Freiraum. Ob sich am Ende Disziplin oder Lockerheit auszahlt, entscheidet sich heute Abend auf dem Rasen.

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