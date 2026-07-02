Unser Glück mit Ralf Rangnick

Durch die vorzeitige Verlängerung mit Teamchef Ralf Rangnick hat ÖFB-Boss Josef Pröll allen Beteiligten viel Stress erspart.

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Unabhängig vom Ausgang des Sechzehntelfinalkrachers gegen Spanien (den Ralf Rangnick übrigens schon vor WM-Start erahnt hatte): Sind wir bitte froh, dass der ÖFB noch vor unserem ersten WM-Spiel mit dem Teamchef verlängert hat. So konnte sich unser Team in Ruhe auf die schwierigen WM-Aufgaben vorbereiten - ohne Nebengeräusche.

RR könnte deutschen Karren aus Dreck ziehen

Durch die Verlängerung bleibt dem ÖFB auch viel Stress erspart: Wer weiß, vielleicht würden uns die Deutschen sonst Rangnick als Nachfolger für Julian Nagelsmann abspenstig machen. Der Bundestrainer-Job würde unseren Lieblings-Piefke mit Sicherheit reizen. Mit den Deutschen könnte er sich den Traum vom Weltmeister-Titel erfüllen. Wenn einer diesen verfahrenen Karren aus dem Dreck ziehen kann, dann "RR".

Wobei: Ich kann es auch verstehen, dass Rangnick in Österreich bleiben will. Abgesehen von seinem wunderschönen Wohnsitz in Salzburg am Obertrumer See: Auch in Österreich kann er echt was bewirken, weil man ihn werken lässt - hinter den Kulissen lässt ihm Pröll den roten Teppich ausrollen.

Glasner bei Nottingham: Robin-Hood-Romantik

PS: Falls Rangnick irgendwann doch der Versuchung aus dem Ausland erliegt - mit Oliver Glasner hätten wir eine Top-Alternative. Dass der offenbar bei Nottingham Forest unterschreibt, kann ich mir nur mit Robin-Hood-Romantik erklären.