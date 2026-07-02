Fall geklärt
Tote in Blutlache laut Obduktion gestürzt
NÖ. Die pflegebedürftige Hausbewohnerin wurde am Mittwochvormittag von ihrer Betreuerin beim Dienstantritt leblos in ihrem Wohnhaus im Erholungszentrum Weigelsdorf aufgefunden. Die Polizei ermittelte aufgrund der Umstände zunächst in alle Richtungen - sogar ein Verbrechen konnte nicht ausgeschlossen werden.
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Die Pflegerin verständigte sofort den Notruf. Die alarmierten Rettungskräfte sowie ein Notarzt rückten zum Einsatzort aus. Für die 70-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
Um jeden Zweifel hinsichtlich eines Fremdverschuldens auszuschließen, wurde eine Obduktion angeordnet, die nun abgeschlossen ist. Laut jüngsten Infos ist die Pensionistin - deren Mann erst kürzlich verstorben ist - Opfer eines Unfalls gewesen. Sie dürfte sich durch einen unglücklichen bei einem (Treppen-)Sturz die letztlich tödlichen Verletzungen zugezogen haben.
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