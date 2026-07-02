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Fall geklärt

Tote in Blutlache laut Obduktion gestürzt

Polizist und Forensiker in Schutzanzügen stehen vor einem Haus und einem Einsatzfahrzeug.
© MOnatsrevue/Lenger
In Weigelsdorf bei Ebreichsdorf fand eine Pflegerin eine tote 70-Jährige, die in ihrem Haus unter zunächst ungeklärter Ursache zu Tode gekommen war.
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NÖ. Die pflegebedürftige Hausbewohnerin wurde am Mittwochvormittag von ihrer Betreuerin beim Dienstantritt leblos in ihrem Wohnhaus im Erholungszentrum Weigelsdorf aufgefunden. Die Polizei ermittelte aufgrund der Umstände zunächst in alle Richtungen - sogar ein Verbrechen konnte nicht ausgeschlossen werden.

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Die Pflegerin verständigte sofort den Notruf. Die alarmierten Rettungskräfte sowie ein Notarzt rückten zum Einsatzort aus. Für die 70-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Um jeden Zweifel hinsichtlich eines Fremdverschuldens auszuschließen, wurde eine Obduktion angeordnet, die nun abgeschlossen ist. Laut jüngsten Infos ist die Pensionistin - deren Mann erst kürzlich verstorben ist -  Opfer eines Unfalls gewesen. Sie dürfte sich  durch einen unglücklichen bei einem (Treppen-)Sturz die letztlich tödlichen Verletzungen zugezogen haben.

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