Frau attackierte Ehemann im Schlaf mit Schere

Der verletzte 79-Jährige holte halbnackt Hilfe bei einer Polizeiinspektion.

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Ein heftiger Ehestreit hat am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr in Simmering einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 79-Jähriger suchte mit freiem Oberkörper und Schnittverletzungen an den Armen die Polizeiinspektion Kaiser Ebersdorfer-Straße auf. Dort schilderte er den Beamten, seine Ehefrau (60) habe ihn im Schlaf mit einer Schere angegriffen und ihm anschließend mit dem Tod gedroht.

Verdächtige festgenommen

Polizisten trafen die Frau kurze Zeit später in der gemeinsamen Wohnung an und nahmen sie vorläufig fest. Gegen die 60-Jährige wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Bei ihr wurden 2 Promille festgestellt. Der verletzte Pensionist musste von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt werden.

Frau schweigt zu den Vorwürfen

Bei ihrer Einvernahme machte die Verdächtige keine Angaben zu den Vorwürfen. Sie befindet sich weiterhin in Haft. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe. Es soll in der Beziehung nicht der erste Fall von häuslicher Gewalt gewesen sein. Streitthema: Geld.