15-Jähriger flüchtet mit E-Scooter vor Polizei und rammt Beamten

Sowohl der Polizist als auch der Jugendliche wurden leicht verletzt.

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Kärnten. In der Nacht auf Sonntag hat sich ein weiterer E-Scooter-Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 15-Jährige war in Klagenfurt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hatte dabei einen Beamten gerammt und leicht verletzt. Der Bursch hatte am Trittbrett einen weiteren Jugendlichen. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Zudem müssen er und sein Freund mit mehreren verwaltungsstrafrechtlichen Anzeigen rechnen, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Polizist und Bursch verletzt

Der 15-Jährige und sein Freund waren gegen 21.00 Uhr mit seinem E-Scooter auf einem Gehweg in Klagenfurt gefahren. Als Polizeibeamte sie anhalten wollten, flüchteten sie. Eine weitere Streife überholte den E-Scooter, ein Polizist stellte sich auf dem Gehweg dem Scooterfahrer in den Weg. Da der Jugendliche trotz Anhalteaufforderung nicht rechtzeitig stoppte, kam es zur Kollision. Dabei wurden der 15-Jährige und der Beamte leicht verletzt.