Achtung, Betrug! Mail zum Klima-Bonus will Bankdaten

Beim Klimabonus ist aktuell eine gefälschte Phishing-E-Mail im Umlauf. Betrüger versuchen über die Adresse booted@rzep.net an persönliche Daten und Bankverbindungen zu gelangen.

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Eine gefälschte Nachricht zur Auszahlung des Klimabonus sorgt derzeit für Aufsehen in Österreich. Kriminelle versuchen über die Absenderadresse booted@rzep.net sensible Daten abzugreifen. Es handelt sich hierbei um einen eindeutigen Phishing-Betrugsversuch.

Keine Dateneingabe per Link gefordert

Das Finanzministerium und die offizielle Informationsseite zum Klimabonus stellen klar, dass von ihrer Seite niemals Aufforderungen per E-Mail oder SMS versendet werden, um persönliche Daten oder Bankdaten über einen mitgeschickten Link einzugeben.

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Wichtige Schutzmaßnahmen beachten

Um sich vor Schaden zu bewahren, sollten Empfänger auf keinen Fall enthaltene Links anklicken. Ebenso dürfen keinerlei persönliche Informationen oder Bankdaten eingetragen werden. Am besten wird die Nachricht umgehend gelöscht.

Schritte im Schadensfall

Falls Betroffene dort bereits eigene Angaben oder Bankdaten eingegeben haben, sollten diese unverzüglich die eigene Bank kontaktieren. Zudem wird empfohlen, umgehend Anzeige bei der Polizei zu erstatten.