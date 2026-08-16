Nicht draufklicken
Achtung, Betrug! Mail zum Klima-Bonus will Bankdaten
Eine gefälschte Nachricht zur Auszahlung des Klimabonus sorgt derzeit für Aufsehen in Österreich. Kriminelle versuchen über die Absenderadresse booted@rzep.net sensible Daten abzugreifen. Es handelt sich hierbei um einen eindeutigen Phishing-Betrugsversuch.
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Keine Dateneingabe per Link gefordert
Das Finanzministerium und die offizielle Informationsseite zum Klimabonus stellen klar, dass von ihrer Seite niemals Aufforderungen per E-Mail oder SMS versendet werden, um persönliche Daten oder Bankdaten über einen mitgeschickten Link einzugeben.
Wichtige Schutzmaßnahmen beachten
Um sich vor Schaden zu bewahren, sollten Empfänger auf keinen Fall enthaltene Links anklicken. Ebenso dürfen keinerlei persönliche Informationen oder Bankdaten eingetragen werden. Am besten wird die Nachricht umgehend gelöscht.
Schritte im Schadensfall
Falls Betroffene dort bereits eigene Angaben oder Bankdaten eingegeben haben, sollten diese unverzüglich die eigene Bank kontaktieren. Zudem wird empfohlen, umgehend Anzeige bei der Polizei zu erstatten.
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