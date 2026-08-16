Verspätungs-Horror! Urlauber saßen in Türkei fest

Ein Systemfehler bei SunExpress hat am Flughafen Antalya für Flugausfälle und lange Wartezeiten gesorgt. Betroffen von den stundenlangen Verspätungen waren auch Passagiere auf dem Weg nach Graz.

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Eine technische Störung im System von SunExpress hat am Samstag den Flugverkehr in Antalya massiv beeinträchtigt. Der Vorfall führte zu erheblichen Verzögerungen beim Check-in und beim Boarding sowie zu einzelnen Flugausfällen.

IT-Störung bremst Flugbetrieb aus

Die Störung machte sich am Samstag bereits in den frühen Morgenstunden bemerkbar. Medienberichten zufolge hingen die Schwierigkeiten bei der digitalen Infrastruktur von SunExpress mit einem Systemupdate zusammen. Es kam zu langen Warteschlangen im internationalen Terminal. SunExpress bestätigte, dass der Check-in- und Boarding-Prozess zwischen 4:30 und 8:40 Uhr MESZ beeinträchtigt war. Mittlerweile konnte die Störung behoben werden.

Lange Wartezeit für Steirer

Unter den Betroffenen befanden sich auch Reisende aus der Steiermark, deren Abflug von Antalya nach Graz für Samstag um 16:10 Uhr geplant war, wie das Portal "5 Minuten" berichtet. Bereits beim Check-in mussten die Passagiere mehr als zwei Stunden warten. Danach fehlten den Urlaubern lange Zeit Informationen zu Abflugzeit und Gate. Erst kurz vor dem ursprünglichen Boarding erfuhren sie, dass sich der Abflug bis kurz vor 20:00 Uhr verzögern würde. Von den fehlenden Auskünften zeigten sich viele Reisende frustriert, darunter auch Familien mit kleinen Kindern.

Deutliche Verspätung bei Ankunft

Die Maschine nach Graz landete schließlich statt um 18:05 Uhr erst um 22:17 Uhr. Die Verspätung bei der Ankunft betrug somit mehr als vier Stunden. SunExpress entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und betonte, dass die Passagiere aus Österreich am Flughafen mit Verpflegungsgutscheinen versorgt wurden. Zudem wurden Gäste bei Bedarf auf andere Flüge umgebucht. Am Sonntag teilte die Fluglinie mit, dass sich der Flugbetrieb nach dem schnellen Eingreifen der Teams wieder normalisiert hat.

Bei Verspätungen ab drei Stunden am Ankunftsort können Passagieren je nach Ursache Ausgleichszahlungen von bis zu 400 Euro zustehen. SunExpress wies zudem darauf hin, dass betroffene Kunden über das Kundenservice-Center eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises beantragen können.