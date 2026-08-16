18-Jähriger verletzt
Russe nach Einbruch und Messerattacke gefasst
Salzburg. Ein 23-jähriger russischer Staatsangehöriger ist am Samstag in der Stadt Salzburg festgenommen worden, nachdem er bei einem Einbruch ein Imbisslokal verwüstet und in einer nahe gelegenen Wohnung einen 18-jährigen Landsmann mit einem Messer verletzt haben soll. Das Opfer erlitt laut Polizei eine Schnittverletzung an der Hand und leichte Verletzungen an den Unterarmen.
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Opfer konnte flüchten
Ein zunächst unbekannter Täter soll am Samstag in der Früh versucht haben, die Registrierkasse des Imbissstandes am Giselakai aufzubrechen. Er dürfte auch Lebensmittel aus dem Lokal gestohlen haben. Am Vormittag wurde die Polizei dann zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung gerufen. Der 23-Jährige soll dort mit einem Messer auf den 18-Jährigen eingestochen haben.
Der Angegriffene konnte sich durch einen Sprung über ein Geländer im ersten Obergeschoss in Sicherheit bringen. Der junge Mann flüchtete in die Wohnung einer Nachbarin. Polizisten trafen im Gang auf den 23-Jährigen, an dessen Händen und Beinen Blutspuren sichtbar waren, und nahmen ihn fest. Die Beamten stellten in seiner Wohnung gestohlene Gegenstände und Lebensmittel aus dem aufgebrochenen Imbissstand sicher. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
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